Một thành phố ở Nhật Bản bỏ tặng tiền mừng thọ vì mọi người đang sống quá thọ

Nhật Bản hiện có hơn 100.000 người trên 100 tuổi

Là một trong những quốc gia có dân số già sống thọ nhất thế giới, Nhật Bản có ngày lễ đặc biệt gọi là Ngày Kính lão (Keiro no Hi). Đây là ngày được gọi là Ngày tôn trọng người cao tuổi tại Nhật Bản được diễn ra hàng năm vào thứ Hai tuần thứ 3 của tháng Chín, là dịp để tôn vinh và tri ân những người cao tuổi trên khắp cả nước.

Nhân dịp kỷ niệm năm nay, vào ngày 15/9, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thông báo rằng có khoảng 99.800 người từ 100 tuổi trở lên trên khắp đất nước - phá kỷ lục năm thứ 55 liên tiếp. Nhiều địa phương đã tổ chức các buổi lễ trang trọng và tặng quà cho những người đang đạt đến các cột mốc tuổi quan trọng trong văn hóa Nhật Bản như 88 tuổi (được gọi là beiju) và 99 tuổi (được gọi là hakuju).

Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ hơi khác đối với một số người cao tuổi ở thành phố Okazaki, tỉnh Aichi trong năm nay vì thành phố đã bãi bỏ một truyền thống được gọi là "tiền chúc mừng". Theo đó, thành phố này đã hủy bỏ khoản tiền 10.000 yen (khoảng 67,4 USD) cho những người mừng beiju, với lý do tuổi thọ người dân ngày càng cao và ngân sách cần được ưu tiên cho chăm sóc sức khỏe.

Ở Nhật Bản, tuổi thọ trung bình của phụ nữ hiện vượt quá 87 tuổi và ở Okazaki, cứ 4 người thì có một người trên 65 tuổi, với con số đó dự kiến sẽ tăng lên trong tương lai. Bằng cách không còn trao tiền chúc mừng cho những người kỷ niệm cột mốc beiju, thành phố ước tính rằng họ có thể tiết kiệm khoảng 20 triệu yên mỗi năm. Thay vào đó, khoản tiền này sẽ được chuyển sang các chương trình nâng cao sức khỏe, phúc lợi và dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi.

Ngay sau thông báo này, cư dân địa phương đã phản ứng với những phản ứng trái chiều, đặc biệt là trong số những người vừa bị bỏ lỡ món quà tiền mặt: "Thật đáng tiếc. Tôi đang sống bằng lương hưu nên 10.000 yên là rất nhiều" - một cụ ông 82 tuổi nói.

Một cụ ông khác 87 tuổi cho biết ông là người kém may mắn khi gần đến tuổi nhận tiền thì quy định được được bãi bỏ.

Thảo Nguyễn (theo Japa Today)