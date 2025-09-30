Một tháng, bão 'tháo nhà' 2 lần, người phụ nữ oà khóc giữa đống gạch vỡ, tôn rách

Một tháng bão "tháo nhà" 2 lần

Ngày 29/9, sau khi bão số 10 đi qua, thời tiết ở Hà Tĩnh vẫn âm u, mưa lất phất như kéo dài thêm nỗi buồn sau bão. Bà Võ Thị Tình (50 tuổi, trú xã Kỳ Khang) nghẹn ngào, vừa khóc vừa nhặt từng mảnh gạch vỡ, tấm tôn rách trong đống hoang tàn còn sót lại.

Bà Tình bật khóc bên căn nhà bị bão phá nát.

Căn nhà cấp 4 rộng chưa đầy 80m², nằm lọt thỏm giữa thôn Sơn Hải (xã Kỳ Khang), là thành quả bà Tình chắt chiu nhiều năm mới dựng nên, nay chỉ còn trơ khung tường loang lổ, nứt nẻ. Sau bão số 10, mái nhà bị cuốn phăng, tường xô lệch, nước mưa ập vào khiến toàn bộ đồ đạc ẩm mốc, hư hỏng.

“Tôi vừa kịp sửa lại mái sau bão số 5, chưa kịp ổn định thì bão số 10 lại ập đến, cuốn sạch tất cả… Giờ trắng tay, tôi chẳng biết xoay sở thế nào…”, bà Tình bật khóc, giọng nghẹn lại trong mưa.

Chỉ trong vòng 1 tháng, bão đã 2 lần làm tốc mái nhà, bà Tình rơi vào bất lực.

Người phụ nữ buồn bã kể, chồng mất đã 16 năm, con trai duy nhất đi làm thuê ở Đà Nẵng, bà sống lủi thủi một mình. Chỉ trong vòng một tháng, liên tiếp hứng chịu hai cơn bão dữ, bà gọi đó là nỗi ám ảnh khó quên của người mẹ đơn thân.