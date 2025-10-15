Một tập đoàn dự kiến đầu tư trung tâm siêu dữ liệu AI giá trị 2 tỷ USD tại TPHCM

Giảm 300 thủ tục, tương đương 1.900 giờ làm việc

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên bế mạc.

Phát biểu tham luận tại đại hội, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TPHCM cho biết, khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã khẳng định vai trò là động lực quan trọng cho tăng trưởng của TPHCM. Trong lĩnh vực này, thành phố đạt được những kết quả tích cực làm nền tảng cho sự phát triển trong 5 năm tới.

Cụ thể, TFP (năng suất nhân tố tổng hợp) là yếu tố khẳng định sự đóng góp của KHCN cho tăng trưởng thành phố. Dự kiến, cuối năm 2025, TFP đạt 59%, và sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng 5 năm tới.

Kinh tế số TPHCM đóng góp 22% vào GRDP năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% trong năm 2025. Hiện nay, thành phố xếp hạng hai về chỉ số Chuyển đổi số và chỉ số Đổi mới sáng tạo quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á. Thành phố vươn lên hạng 30 thế giới về blockchain.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TPHCM trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Để đạt được những kết quả trên, thành phố đã xây dựng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, nổi trội để thu hút nhân tài và vốn đầu tư.

Đơn cử, TPHCM hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho đổi mới sáng tạo; có chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền công; hình thành các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.