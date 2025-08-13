Một startup bất ngờ đề nghị mua Google Chrome với giá 34,5 tỷ USD

Du Lam| 13/08/2025 11:12

Startup Perplexity AI vừa gây chấn động khi đưa ra đề nghị 34,5 tỷ USD mua trình duyệt Chrome của Google giữa lúc ‘ông lớn tìm kiếm' đối mặt áp lực chống độc quyền từ Mỹ.

Startup trí tuệ nhân tạo Perplexity AI vừa chính thức gửi đề nghị trị giá 34,5 tỷ USD để mua lại trình duyệt Chrome của Google. Động thái này được cho là nhằm đón đầu khả năng tòa án Mỹ buộc Google phải bán Chrome trong vụ kiện chống độc quyền.

Theo người phát ngôn, Perplexity dự định huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. “Nhiều quỹ đầu tư lớn đã đồng ý tài trợ toàn bộ giao dịch”, Giám đốc Kinh doanh Dmitry Shevelenko cho biết, song từ chối tiết lộ danh tính các bên tham gia.

ojyhe7cu.png
Perplexity nổi tiếng nhất với công cụ tìm kiếm AI. Ảnh: Bloomberg

Thẩm phán liên bang Amit Mehta dự kiến sớm đưa ra phán quyết về các biện pháp khắc phục nhằm ngăn Google độc quyền tìm kiếm trực tuyến, bao gồm khả năng buộc bán Chrome và cấp quyền truy cập dữ liệu tìm kiếm cho đối thủ.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định: “Buộc Google thoái vốn khỏi Chrome sẽ chấm dứt quyền kiểm soát của họ với điểm truy cập tìm kiếm quan trọng này và tạo điều kiện cho các công cụ tìm kiếm đối thủ tiếp cận trình duyệt - vốn là cánh cổng vào Internet với nhiều người dùng”.

Perplexity nổi tiếng với công cụ tìm kiếm AI của mình. Tháng trước, startup này ra mắt trình duyệt AI “Comet”. Công ty hiện được định giá 18 tỷ USD sau vòng gọi vốn 100 triệu USD hồi đầu năm. Việc chi tới 34,5 tỷ USD - gần gấp đôi giá trị hiện tại - khiến giới quan sát đặt câu hỏi, nhưng Perplexity khẳng định nguồn tài trợ đã được đảm bảo đầy đủ.

Google chưa đưa ra bình luận về đề nghị này. Trước đó, hãng cho rằng đề xuất của Bộ Tư pháp Mỹ can thiệp quá mức cần thiết.

Chrome, ra mắt năm 2008, không chỉ là trình duyệt phổ biến nhất thế giới mà còn cung cấp dữ liệu để Google tối ưu quảng cáo.

Perplexity cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ “thay đổi ngầm” nào với Chrome nếu thương vụ thành công. Startup này dự định đầu tư 3 tỷ USD trong hai năm tới để phát triển Chrome và Chromium, đồng thời giữ lại phần lớn đội ngũ hiện tại của Chrome. Đề nghị mua lại cũng không bao gồm bất kỳ cổ phần nào của Perplexity, nhằm tránh vướng rào cản chống độc quyền.

Đây không phải lần đầu Perplexity tham vọng  mua lại một công ty lớn hơn mình. Hồi đầu năm, công ty từng đề xuất sáp nhập với TikTok tại Mỹ nhưng không thành công.

(Theo CNBC, Bloomberg)

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/mot-startup-bat-ngo-de-nghi-mua-google-chrome-voi-gia-34-5-ty-usd-2431487.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/mot-startup-bat-ngo-de-nghi-mua-google-chrome-voi-gia-34-5-ty-usd-2431487.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Đi chợ công nghệ
            Một startup bất ngờ đề nghị mua Google Chrome với giá 34,5 tỷ USD
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO