Một startup bất ngờ đề nghị mua Google Chrome với giá 34,5 tỷ USD

Perplexity nổi tiếng với công cụ tìm kiếm AI của mình. Tháng trước, startup này ra mắt trình duyệt AI “Comet”. Công ty hiện được định giá 18 tỷ USD sau vòng gọi vốn 100 triệu USD hồi đầu năm. Việc chi tới 34,5 tỷ USD - gần gấp đôi giá trị hiện tại - khiến giới quan sát đặt câu hỏi, nhưng Perplexity khẳng định nguồn tài trợ đã được đảm bảo đầy đủ.

Google chưa đưa ra bình luận về đề nghị này. Trước đó, hãng cho rằng đề xuất của Bộ Tư pháp Mỹ can thiệp quá mức cần thiết.

Chrome, ra mắt năm 2008, không chỉ là trình duyệt phổ biến nhất thế giới mà còn cung cấp dữ liệu để Google tối ưu quảng cáo.