Một số truyền thống làm đẹp quái đản của phụ nữ châu Á

Những chiếc răng khểnh này khiến phụ nữ trông trẻ hơn và do đó rất được các cô gái Nhật ưa chuộng.

7. Răng đen (Nhật Bản)

Làm đen răng hay ‘ohaguro’ là phong tục nhuộm răng đen của người Nhật bằng chất lỏng sắt. Mặc dù hiện nay, không ai sử dụng phương pháp này, nhưng điều đáng chú ý là răng đen được coi là đẹp trong lịch sử Nhật Bản. Ohaguro là một biểu tượng địa vị chủ yếu được sử dụng bởi phụ nữ để thể hiện vẻ đẹp và sự sẵn sàng kết hôn của họ.

8. Băng quấn mũi (Iran)

Do sự phổ biến của phẫu thuật nâng mũi, Iran được mệnh danh là “thủ đô nghề làm mũi của thế giới”. Lời giải thích đằng sau điều này là phụ nữ chủ yếu che cơ thể và đầu của họ và đó là lý do tại sao họ bày tỏ sự say mê vẻ bề ngoài của mình.

Băng mũi sau khi phẫu thuật thậm chí còn có một cái tên đặc biệt: "băng danh dự". Phụ nữ không cố che giấu điều đó mà thay vào đó, họ tự hào khoe điều này như một dấu hiệu cho thấy họ đã nâng mũi gần đây. Một số người trong số họ tiếp tục đeo băng thậm chí rất lâu sau khi phẫu thuật như một biểu tượng của sự giàu có để chứng tỏ rằng họ có đủ khả năng chi trả cho loại phẫu thuật này.