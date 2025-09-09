Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 9/9

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MSN và MWG

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), việc đưa thị trường bán lẻ bao gồm cả thương mại điện tử (TMĐT) vào quy chuẩn sẽ tạo ra một thị trường công bằng và minh bạch, góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh cho các chuỗi bán lẻ hiện đại.

Phân khúc chợ - tạp hóa hiện đại được kì vọng sẽ thay thế mô hình “chợ cóc” do đáp ứng đủ các nhu cầu thiết yếu và bắt kịp xu hướng tiêu dùng mới. MBS nhận thấy cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN – sàn HOSE) và CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG – sàn HOSE) sẽ được hưởng lợi lớn từ sự dịch chuyển này với 2 chuỗi Wincommerce và Bách Hóa Xanh.

Các doanh nghiệp bán lẻ tiêu dùng đang ở trong giai đoạn đầu của chu kỳ phục hồi và xứng đáng với mức P/E cao hơn nhờ triển vọng gia tăng thị phần mô hình bán lẻ hiện đại. MBS lựa chọn MWG và MSN cho chủ đề đầu tư này.

Hai chuỗi bán lẻ tiêu dùng Wincommerce và BHX mới có lãi trong Quý 2/2024 và đang trong giai đoạn tăng tốc mở rộng. Nhìn chung, các mô hình đều đang trong giai đoạn mở rộng tốt, đà tăng trưởng thị phần vững vàng và duy trì lãi ròng. So với các công ty bán lẻ tiêu dùng khu vực châu Á (P/E 25-26 ~20.4), P/E MWG đang thấp hơn khoảng 12%, còn MSN đang khá cao do ảnh hưởng của việc vay nợ cao và hoạt động kinh doanh của MSR trong thời điểm 2022-2024.

MBS cho rằng, việc đưa thị trường bán lẻ vào quy chuẩn bao gồm cả thị trường thương mại điện tử, xóa bỏ chợ cóc chợ tạm sẽ tạo ra một sân chơi công bằng và làm tăng khả năng cạnh tranh của các chuỗi bán lẻ hiện đại vốn đã áp dụng quy trình quản lý minh bạch từ trước. Trong chiến lược đầu tư ngành bán lẻ, chúng tôi lựa chọn các doanh nghiệp có định giá hấp dẫn và tốc độ tăng trưởng cao, tiêu biểu là MWG và MSN. Đối với các doanh nghiệp tiêu dùng, việc siết chặt hàng hóa không xuất xứ sẽ có tác động tích cực lên các doanh nghiệp sản xuất tiêu dùng nội địa trong nước như: VNM, MCH, SAB,..

Khuyến nghị tăng tỷ trọng dành cho cổ phiếu PC1

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) khuyến nghị OVERWEIGHT đối với cổ phiếu PC1 với mức giá mục tiêu là 34.000 đồng/cổ phiếu dựa trên các triển vọng tăng trưởng bền vững trong dài hạn của doanh nghiệp, bao gồm: PC1 là doanh nghiệp hưởng lợi nhờ quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh tạo tiền đề cho sự phát triển trong dài hạn của ngành điện, trong đó PC1 với vị thế là doanh nghiệp đầu ngành xây lắp điện sẽ được hưởng lợi khi các dự án điện liên tục được mở rộng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sở hữu 356 MW điện (bao gồm cả thuỷ điện và điện gió) và vẫn đang tiếp tục mở rộng trong tương lai với mục tiêu 1.000 MW tới năm 2030.

Triển vọng dài hạn từ mỏ quặng Nickel: nhu cầu pin xe điện ngày một tăng cao trên phạm vi toàn thế giới đã tạo nên cú hích lớn đối với nhu cầu Nickel (thành phần chính trong pin xe điện). Mặc dù ngắn hạn giá Nickel đang chịu ảnh hưởng từ nguồn cung đến từ Indonesia nhưng SHS cho rằng, trong dài hạn xu hướng xe điện sẽ tiếp tục đẩy nhu cầu nickel lên cao, từ đó tác động tích cực đến giá nickel thế giới.

Triển vọng ngắn hạn: đến từ việc bàn giao dự án bất động sản Phú Thị Riverside. Dự án đã tiến hành mở bán trong năm 2025 và dự kiến sẽ đem lại 300 tỷ đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2025 – 2026.