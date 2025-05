Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 9/5

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MBB

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), Kết quả quý I/2025 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) tích cực hơn kỳ vọng của BSC, đặc biệt về phía NIM dù tăng trưởng tín dụng thấp hơn kỳ vọng và tỷ lệ nợ quá hạn còn gia tăng.

Trước đó, BSC dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Ngân hàng đạt 32,4 nghìn tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ), nhỉnh hơn kế hoạch trình ĐHCĐ là 31,7 nghìn tỷ đồng (tăng 10%), dựa trên giả định tăng trưởng tín dụng cao hơn (tăng 30% so với kế hoạch hiện ở mức 24%) dù dự báo NIM thận trọng hơn. MBB đang có P/B = 1.2x và tương đương các ngân hàng đối thủ như ACB, TCB, HDB, STB nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử 1.4x.

Với triển vọng duy trì ROAE ở nhóm đầu ngành (trên 20%) cũng như những lợi ích tiềm năng từ việc tái cơ cấu MBV, BSC đưa ra khuyến nghị mua cho MBB với giá mục tiêu gần nhất là 28.200 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu REE

Quý I/2025, CTCP Cơ điện lạnh (REE) ghi nhận doanh thu đạt 2.068 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ, giảm 11% so với quý trước); lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 611 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ, giảm 10% so với quý trước). Kết quả kinh doanh quý I/2025 lần lượt đạt 20% và 25% dự phóng doanh thu và lợi nhuận của BSC cùng với kế hoạch của doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh của REE trong quý 1 được dẫn dắt bởi mảng năng lượng và phù hợp với dự phóng của chúng tôi. Hiện tại, quý nhà đầu tư cần quan sát hoạt động đấu thầu các dự án điện gió mới ở Trà Vinh, giá phát điện cho các dự án trúng thầu (176 MW) sẽ là cơ sở để BSC có thể xác định tiềm năng của hơn 350 MW điện gió kế tiếp của REE.

BSC duy trì khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu REE với giá mục tiêu năm 2025 là 77.500 đồng/cổ phiếu, upside 13% so với giá tham chiếu 06/05/2025 (đã bao gồm tỷ suất cổ tức 1,4%). Dự phóng lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số năm 2025 đạt 2.487 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ), tương đương P/E FW 2025 đạt 11.37x.