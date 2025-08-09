Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/9

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu STB

Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) khuyến nghị theo dõi đối với cơ hội đầu tư cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB – sàn HSX) với mức giá hợp lý 62.500 đồng/cổ phiếu (+11% so với giá thị trường), tầm nhìn đầu tư 1 năm. Tuy nhiên, mức giá này chưa bao gồm thương vụ bán 32,5% cổ phần.

Aseansc Research ước tính lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025F của STB đạt 17.898 tỷ đồng (+40,7% so với cùng kỳ năm trước), dựa trên giả định tăng trưởng tín dụng 15,8% (+4,2 % so với cùng kỳ năm trước), và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 843 tỷ đồng (-57,3% so với cùng kỳ năm trước).

Luận điểm đầu tư: Cho vay sản xuất, kinh doanh và cho vay mua nhà cải thiện thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng tích cực trong 2025 nhờ thu nhập từ phí cao hơn và khoản thu từ KCN Phong Phú. Hoàn nhập khoản thu từ KCN Phong Phú, Chất lượng tài sản cải thiện giúp chi phí dự phòng của STB thấp hơn. Thương vụ bán 32,5% cổ phần mang ý nghĩa chiến lược.

Triển vọng ngành ngân hàng năm 2025 được đánh giá khả quan nhờ vào các yếu tố như: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% khả thi trong nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ; Thu nhập ngoài lãi toàn ngành kỳ vọng tăng trưởng tích cực dẫn dắt bởi mảng bancassurance và thu nhập thu hồi nợ xấu; Chất lượng tài sản cải thiện nhờ triển vọng tăng trưởng kinh tế và Luật hóa Nghị quyết 42; Tăng cường hiệu quả hoạt động nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong các quý tiếp theo; Các ngân hàng tăng vốn điều lệ để cải thiện hệ số an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Dựa trên phương pháp định giá P/B, ASEANSC xác định mức giá hợp lý đối với STB là 62.500 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá 11%.

P/B mục tiêu là 1,6 tương đương mức P/B trung bình các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bán lẻ tương tự như STB. Tuy nhiên, mức định giá này chưa bao gồm thương vụ bán đấu giá 32,5% cổ phần.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu GMD

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Công ty CP Gemadept (GMD) ghi nhận KQKD nửa đầu năm 2025 với doanh thu đạt 2.774 tỷ đồng (+28,6% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐST) đạt 825,6 tỷ đồng (giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước). Khi loại trừ thu nhập bất thường từ việc thoái vốn tại cảng Nam Hải vào quý 1/2024, GMD ghi nhận LNST cốt lõi nửa đầu năm 2025 tích cực với mức tăng trưởng là +27,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, KQKD quý 2/2025 doanh thu đạt 1.497 tỷ đồng (+26,7% so với cùng kỳ năm trước), LNST-CĐTS đạt 423 tỷ đồng (+ 39,4% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận từ công ty LDLK tăng mạnh lên mức 468 tỷ đồng (+66,5% so với cùng kỳ năm trước), đóng góp chủ yếu từ Gemalink. Cụ thể, BVSC ước tính LNST của Gemalink 1H2025 đạt 489 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 239 tỷ đồng vào nửa đầu năm 2024.

Việt Nam chịu mức thuế đối ứng chung là 20%, BVSC cho rằng, áp lực cho ngành Cảng - Vận tải biển sẽ được giảm bớt. Với ước tính tăng trưởng xuất nhập khẩu năm 2025 đạt trên 12%, BVSC kỳ vọng các cảng của GMD sẽ ghi nhận sản lượng tích cực hơn.

BVSC ước tính doanh thu và LNST-CĐTS của GMD năm 2025 lần lượt là 4.940 tỷ đồng (+2,2% so với cùng kỳ năm trước) và 1.645 tỷ đồng (+12,7% so với cùng kỳ năm trước). BVSC xác định mức giá hợp lý của GMD là 74.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức upside là 9,9%, duy trì khuyến nghị NEUTRAL.