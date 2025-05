Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/5

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu HAH

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT hạ khuyến nghị từ khả quan xuống trung lập đối với cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải & xếp dỡ Hải An và điều chỉnh giá mục tiêu tăng lên 66.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng +19,5% so với báo cáo trước. Mức điều chỉnh này phản ánh mặt bằng lợi nhuận ròng 2025–2026 cao hơn so với dự phóng gần nhất. Định giá mới của VNDIRECT cũng đã bao gồm giả định toàn bộ trái phiếu chuyển đổi còn lại sẽ được chuyển thành cổ phiếu trong năm 2025, nâng tổng số cổ phiếu lưu hành lên 142 triệu cổ phiếu.

VNDIRECT áp dụng WACC 12,4%, bao gồm: phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu ở mức 8,3% (dựa cập nhật ERP mới nhất của Damodaran), và lãi suất phi rủi ro được nâng từ 2,7% lên 3,0%, dựa trên lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm (VBMA) vào T12/24. Mức định giá này tương ứng với P/B dự phóng năm 2025 là 1,85 lần.

VNDIRECT dự phóng doanh thu 2025 tăng 15,5 so với cùng kỳ, thúc đẩy bởi khả năng gia tăng công suất đội tàu và nền cước cho thuê cao hơn trước đó.

Dựa trên khách hàng mở rộng đội tàu của doanh nghiệp, VNDIRECT dự phóng tỷ lệ D/E trong năm 2025-2026 là 37,6%/26,7%.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu BSR

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu BSR của Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn với giá mục tiêu 20.069 đồng/cổ phiếu (+ 22% so với giá đóng cửa ngày 6/5). Giá mục tiêu theo phương pháp DCF được điều chỉnh giảm 19% do có sự điều chỉnh giảm giá đến từ crack spread sản phẩm lọc dầu với giả định giá dầu giảm.

Luận điểm đầu tư: Sản lượng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước sau khi NMLD Dung Quất đã hoàn thành bảo dưỡng định kỳ và nhu cầu tiêu thụ xăng dự báo tăng trưởng. Crack spread tại châu Á được kỳ vọng tiếp tục phục hồi trong quý 2/2025 nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng và gia tăng hoạt động bảo dưỡng tại các nhà máy lọc dầu lớn trên toàn cầu, nhưng dư địa cải thiện còn hạn chế do áp lực nguồn cung toàn cầu gia tăng.

Tăng vốn điều lệ đầu tư NCMR NMLD Dung Quất. Hợp tác chiến lược với PV GAS giúp BSR thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu chi phí thông qua chia sẻ hạ tầng và nguồn lực. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tiếp tục tăng trưởng cùng với dự án NCMR NMLD Dung Quất sẽ là động lực tăng trưởng cho BSR trong dài hạn.