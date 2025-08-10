Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/10

Khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) định giá lần đầu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG – sàn HSX) bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp (DCF) và P/E Multiple (SOTP). Giá mục tiêu (12 tháng) của cổ phiếu MWG là 99.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn 28% so với mức giá đóng cửa ngày 3/10, SHS khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu này cho thời điểm hiện tại.

Luận điểm đầu tư: Bách Hóa Xanh (BHX) là động lực tăng trưởng mới. BHX bắt đầu có lãi từ Quý 2/2024 (7 tỷ đồng đầu tiên), đạt lợi nhuận sau thuế 89 tỷ đồng cả năm 2024 (từ lỗ 500 tỷ 2023), và EBITDA hòa vốn từ 2024. Đến 30/6, lỗ lũy kế còn 6.918 tỷ đồng (sau khấu trừ lãi 205 tỷ nửa đầu năm). Điểm hòa vốn là doanh thu/cửa hàng ~1,8 tỷ đồng/tháng (chi phí vận hành 1,2-1,4 tỷ đồng), đã đạt toàn hệ thống từ Quý 1/2025 (78% cửa hàng hòa vốn trong 12 tháng), nhờ tối ưu nguồn cung trực tiếp.

Định hướng tương lai của BHX tập trung "Bắc tiến" từ 2026 (mở trung bình 1.000 cửa hàng/năm, phủ 63 tỉnh), kết hợp omnichannel (BHX Online ra mắt tháng 8/2025, mục tiêu 10% doanh thu) và mô hình mới (VIP lớn 300m²).

Định hướng BHX sẽ niêm yết ngay sau khi xóa sạch lỗ lũy kế, dự kiến vào năm 2028.

Chuỗi TGDĐ+ĐMX duy trì thị phần và doanh thu ổn định, định hướng niêm yết vào năm 2030. Triển vọng tích cực nhờ: thị trường tiêu dùng phục hồi, duy trì lợi thế quy mô, khả năng đàm phán với nhà cung cấp; đẩy mạnh kinh doanh trực tuyến; chiến lược sản phẩm đầu tư vào mặt hàng giá trị cao làm tăng giá trị đơn hàng, tăng tỷ trọng bán các sản phẩm có biên lợi nhuận cao.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Nam Long (NLG – sàn HSX) với giá mục tiêu 56.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh số bán hàng cải thiện sẽ thúc đẩy tăng trưởng: Ban lãnh đạo NLG đặt mục tiêu doanh số bán hàng 2025 là 14.600 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2024. Trong nửa đầu năm 2025, doanh số bán đã đạt 3.300 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ 2024, chủ yếu từ dự án Southgate. Lượng hàng bán ra đến từ các phân khu hiện hữu như The Aqua, Park Village, thể hiện sự phục hồi của bất động sản Long An. NLG cũng vừa ra mắt phân khu thấp tầng Izumi Canaria trong đại đô thị Izumi City sau khi được tháo gỡ pháp lý.

Agriseco kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng giúp thúc đẩy KQKD các năm tới khi NLG mở bán thêm sản phẩm mới. Thị trường BĐS ven TP.HCM như Long An, Đồng Nai – nơi tập trung dự án của NLG dự kiến sẽ phục hồi nhờ sự phát triển hạ tầng và sát nhập tỉnh thành.

Dự kiến lợi nhuận năm 2025 gia tăng nhờ lãi thoái vốn: Lợi nhuận sau thuế của NLG dự báo tăng cao trên 30% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính từ bán 15,1% vốn tại dự án Izumi City. NLG mới đây đã phê duyệt việc chuyển nhượng và ký kết thỏa thuận bán vốn cho bên Tokyu Corporation. Khoản tiền từ chuyển nhượng dự kiến sẽ được ghi nhận trong nửa cuối năm 2025.

NLG sẽ hưởng lợi trong trung và dài hạn nhờ quỹ đất khu đô thị lớn với các dự án nhà ở bình dân, phù hợp nhu cầu ở thực trong bối cảnh nguồn cung hạn chế tại khu vực phía Nam.