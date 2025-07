Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/7

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ANV

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Nam Việt (ANV) với mức giá mục tiêu là 24.058 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E 11,5x trong bối cảnh thị trường xuất khẩu cá tra và cá rô phi gặp nhiều thuận lợi ở thị trường châu Mỹ và EU.

Trong quý 1/2025, doanh thu thuần (DTT) và lợi nhuận sau thuế (LNST) của ANV đạt lần lượt là 1.106 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ năm trước) và 132 tỷ đồng (tăng 676% so với cùng kỳ năm trước). Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng xuất khẩu thủy sản sang Mexico và Brazil với trị giá xuất khẩu tăng lần lượt là 160% và 60%. LNST được cải thiện nhờ giá thức ăn cho cá giảm bình quân 12% so với cùng kỳ năm trước trong những tháng đầu năm.

Luận điểm đầu tư: Xuất khẩu cá tra sang thị trường châu Mỹ và châu Âu còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Nhu cầu tiêu thụ cá tra ở Mỹ có thể sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế đối ứng, do chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhập khẩu của Mỹ với mức giá rẻ hơn các loại cá khác. Các đối thủ cạnh tranh như cá tuyết bị hạn chế đánh bắt và cá minh thái bị cấm vận ở Mỹ và chịu mức thuế cao ở EU. Cá tra Việt Nam có nhiều tiềm năng xuất khẩu vào Brazil nhờ những thuận lợi trong đàm phán giữa hai nước gần đây.

Tiêu thụ cá tra ở thị trường nội địa có xu hướng tăng trưởng tích cực. Sản lượng tiêu thụ cá tra ở Việt Nam được dự báo sẽ đạt khoảng 121 nghìn tấn (tăng 0,56% so với cùng kỳ năm trước) trong năm 2025. Đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp thủy sản cải thiện doanh thu nội địa.

Cá rô phi Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thị phần ở Mỹ nhờ đối thủ Trung Quốc bị áp mức thuế đối ứng cao. Cá rô phi Trung Quốc có thể bị áp mức thuế đối ứng cao 30%, khiến giá xuất khẩu loại cá này vào thị trường Mỹ được dự báo cao hơn 35% so với giá cá rô phi Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

VCBS dự báo LNST 2025 của ANV sẽ đạt 558 tỷ đồng (tăng 1066% so với cùng kỳ năm trước). Do doanh thu xuất khẩu có nhiều tiềm năng tăng trưởng ở châu Mỹ, EU và nội địa, đồng thời giá thức ăn cho cá có xu hướng giảm trong năm.

VCBS đưa ra mức giá khuyến nghị cho cổ phiếu ANV là 24.058 đồng/cổ phiếu, tương đương với P/E mục tiêu đạt 11,5x dựa trên 2 phương pháp chiết khấu FCFF và so sánh P/E với tỷ trọng 70/30.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CII

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) hưởng lợi lớn từ Nghị định 91/2025/NĐ-CP khi các lô đất đối ứng dự án BT tại Thủ Thiêm được xác định theo giá đất tại thời điểm ký tắt hợp đồng (2015). Do đó, CII kỳ vọng sẽ ghi nhận hiệu quả lợi nhuận tích cực khi triển khai dự án (dự kiến trong 3 - 5 năm tới) xét đến mặt bằng giá đất tại Thủ Thiêm đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong các năm qua và có thể tiếp tục thiết lập mặt bằng mới khi nhà nước thực hiện đợt đấu giá đất mới tại Thủ Thiêm (dự kiến cuối năm 2025).

Dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận ghi nhận hiệu quả kinh doanh tốt và kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng lưu lượng cao nhờ: Nhu cầu vận tải lớn giữa các tỉnh Miền Tây đến Đông Nam Bộ, tại Miền Tây, các tuyến đường cao tốc có lợi thế vượt trội so với tuyến đường cũ do nhóm hàng nông - thủy sản (sản phẩm chủ lực của địa bàn) thường ưu tiên tốc độ di chuyển do đặc thù dễ hư hỏng.

CII là một trong những doanh nghiệp có khả năng tận dụng tốt cơ chế mới của Luật - cho phép làm dự án BOT thu phí trên cơ sở cải tạo/ nâng cấp tuyến đường hiện hữu. Trong đó, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và dự kiến khởi công ngay từ năm 2026.

Do đó, VCBS khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CII với giá mục tiêu 17.580 đồng/cổ phiếu.