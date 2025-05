Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu C4G

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu C4G.

Cuối quý I/2025, về mảng xây dựng, BSC ước tính tổng giá trị backlog của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (C4G) đạt 4.685 tỷ đồng (tăng 10% so với cuối năm 2024) do bổ sung thêm dự án hạ tầng Đại học Nam Cao (433 tỷ đồng).

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/5 (Ảnh minh họa: KT)

Về mảng Bất Động sản: Các dự án chủ yếu trong giai đoạn hoàn thành thủ tục pháp lý, chưa có tiến triển mới, phù hợp với kỳ vọng của BSC.

Về mua lại dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới: Qua trao đổi với một số doanh nghiệp, các dự án BOT mua lại phải chờ lấy ý kiến tại tại kỳ họp Quốc hội thứ 9 vào tháng 6/2025 và sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách 2026 – 2030. Do đó, thời điểm sớm nhất có thể sang năm 2026, điều này chậm hơn so với trao đổi với C4G trước đó của BSC.

Khi hoàn tất thủ tục mua lại BOT Chợ Mới – Thái Nguyên với giá mua là 2.850 – 3.050 tỷ đồng, BSC ước tính C4G có thể ghi nhận lợi nhuận bất thường đạt 350-450 tỷ đồng.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MWG

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), kết quả kinh doanh Quý 1/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) khả quan hơn kỳ vọng. Doanh thu thuần 36.135 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 1.546 tỷ đồng (+71% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành lần lượt 24% và 32% về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Mảng Điện thoại – Điện máy (ĐT-ĐM) hái quả ngọt sau quá trình thu gọn. Doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước, thúc đẩy bởi sản phẩm điện thoại (>20% so với cùng kỳ năm trước), dù vận hành số lượng cửa hàng ít hơn 211 điểm so với năm ngoái (-7% so với cùng kỳ năm trước), qua đó, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết kiệm chi phí vận hành, chúng tôi ước tính lợi nhuận của mảng này tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. MWG tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng thị phần trong ngành ĐT-ĐM bằng cách tập trung vào từng ngành hàng, cung cấp giải pháp mua hàng mới cho khách hàng, xây dựng chính sách lương thưởng mới tăng động lực cho nhân viên và phát triển sâu sắc hơn mối quan hệ với nhà cung cấp. Công ty kỳ vọng thị phần của mình tăng từ 50-60% hiện tại lên 70-80% trong 5 năm tới.

Bách Hoá Xanh (BHX) mở rộng mạnh mẽ. Chuỗi ghi nhận doanh thu tăng trưởng 20% yoy nhờ sự cải thiện cả về doanh thu mỗi cửa hàng hiện hữu và mở mới, trong khi lợi nhuận có vẻ đã tạm thời sụt giảm so với quý trước do các cửa hàng mở mới chưa đủ thời gian vận hành. Cuối Quý 1, chuỗi có 2.002 cửa hàng, tăng 306 so với cùng kỳ năm trước và 232 YTD, trong đó 50% số mở mới thuộc khu vực miền Trung. BVSC tin tưởng BHX sẽ hoàn thành mục tiêu mở 400 cửa hàng ngay trong 1H và tập trung cải thiện biên lợi nhuận trong 2H 2025.

Các chuỗi khác cũng cho tín hiệu tốt. AvaKids và EraBlue đã có lợi nhuận ở cấp độ công ty, trong khi An Khang giảm lỗ hơn một nửa yoy.

Điều chỉnh tăng nhẹ dự báo cả năm 2025. Doanh thu thuần 151.137 tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 5.316 tỷ đồng (+43% so với cùng kỳ năm trước), cao hơn 4% về mặt lợi nhuận so với dự báo trước chủ yếu do điều chỉnh tăng lợi nhuận mảng ĐT-ĐM từ 4.564 tỷ đồng lên 4.936 tỷ đồng (+8%) sau KQKD Quý 1 khả quan hơn dự báo. Về phía BHX, việc mở mới nhanh sẽ tạm thời ảnh hưởng lợi nhuận trong Quý 1 và Quý 2, tuy nhiên, BVSC vẫn kỳ vọng chuỗi sẽ đạt 484 tỷ đồng lợi nhuận cho cả năm 2025 (dự báo trước đó là 741 tỷ đồng), bám sát kế hoạch mà công ty đề ra.

BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với MWG, giá mục tiêu 75.100 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ so với cập nhật trước chủ yếu do tăng dự báo lợi nhuận năm nay. BVSC cho rằng, kết quả kinh doanh khả quan trong các quý tiếp theo và việc mua lại cổ phiếu quỹ (dự kiến trong tháng 5) sẽ là động lực hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

Rủi ro: Sức mua và tâm lý tiêu dùng yếu hơn kỳ vọng do ảnh hưởng gián tiếp từ chính sách thuế quan khiến xuất khẩu chịu ảnh hưởng.