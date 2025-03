Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/3

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GMD

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), sản lượng hàng qua cảng CTCP Gemadept (GMD) tiếp tục tăng trưởng do việc các doanh nghiệp có xu hướng đẩy mạnh đơn hàng trong ngắn hạn do lo ngại chính sách thuế quan Mỹ và Nam Đình Vũ có thêm nhiều tuyến tàu mới làm hàng tại cảng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại ở mức 7-8% trong năm 2025 do chịu tác động từ cạnh tranh tại khu vực cảng Hải Phòng cũng như dư địa tăng trưởng sản lượng đang hạn chế khi mà các cảng lớn đã đang hoạt động vượt công suất.

Giá dịch vụ tại tất cả các cảng của GMD đều đã được điều chỉnh tăng vào đầu năm nay, mức tăng từ 3 – 30% tùy loại dịch vụ và khác nhau tại các cảng. Dự kiến mức tăng giá dịch vụ trung bình trong 2025 ở khu vực cảng miền Bắc và miền Nam sẽ lần lượt ở mức 4% và 10%, duy trì tăng trưởng trung bình ít nhất 4%/năm trong giai đoạn từ nay đến 2030.

Dựa trên triển vọng doanh nghiệp và kết quả định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GMD với mức giá mục tiêu là 76.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu VCG

Theo Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC), với bề dày kinh nghiệm gần 4 thập kỷ cùng năng lực thi công hàng đầu, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) sở hữu một danh mục thi công xây dựng đa dạng – từ BĐS nhà ở đến công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Tại thời điểm cuối năm 2024, VCSC ước tính lượng backlog còn lại của VCG khoảng 20.000 tỷ đồng, sẽ đảm bảo doanh thu xây lắp ổn định cho công ty giai đoạn 2025 – 2027.

Trong ba năm qua, VCG là một trong số các nhà thầu được lựa chọn để thi công các dự án trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành,... VCSC cho rằng, VCG sẽ là một trong những nhà thầu hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công trong năm 2025.

VCG hiện đang có hai dự án khu đô thị (KĐT) đang mở bán tại Móng Cái, Quảng Ninh - KĐT Vinaconex Móng Cái (44 ha), KĐT Đại lộ Hòa Bình (49 ha). Với tiến độ bán hàng đều đang đúng kế hoạch, VCSC kỳ vọng VCG sẽ ghi nhận doanh thu còn lại từ 2 dự án này trong ngắn hạn. VCG cũng đang tích cực phát triển KCN để đảm bảo nguồn doanh thu trong tương lai. Trong khi đó, VCSC dự báo dự án KĐT du lịch Cát Bà Amatina sẽ đóng góp vào doanh thu công ty trong trung hạn.

VCG hiện đang giao dịch ở mức P/E trượt 12T là 13,6 lần, thấp hơn 22% so với trung vị P/E của các công ty cùng ngành. VCSC tin rằng định giá của VCG sẽ được hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư công trong thời gian tới

Yếu tố hỗ trợ: Khả năng chuyển nhượng dự án Cát Bà Amatina. Rủi ro đầu tư: Giá vật liệu xây dựng biến động bất lợi, Chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công, Thị trường BĐS du lịch phục hồi chậm.