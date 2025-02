Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVS

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) tăng giá mục tiêu thêm 4,3% lên 50.900 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS). Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do số dư tiền mặt cao hơn dự kiến 36% (tiền mặt ròng vào cuối năm 2024 đạt 541 triệu USD; +64% so với cùng kỳ năm trước, +44% so với cùng kỳ quý trước; 83% giá trị vốn hóa thị trường, chủ yếu từ các khoản tạm ứng của khách hàng, dự án Lô B và các trang trại điện gió ngoài khơi-OWF) và dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) của PVS tăng 0,6% (tương ứng 0%/+7%/-2%/-6%/+6% cho dự báo các năm 2025/2026/2027/2028/2029).

Dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS cao hơn đến từ giả định backlog M&C giai đoạn 2024-2030 tăng 9%, chủ yếu do VCSC đưa các hợp đồng tiềm năng cho mỏ khí Nam Du-U Minh và mỏ Khánh Mỹ Đầm Dơi vào trong định giá của VCSC, yếu tố này vượt trội so với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) cao hơn dự kiến, dựa theo KQKD quý 4/2024.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/2 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo/cốt lõi năm 2025 sẽ lần lượt tăng 20%/51% so với cùng kỳ năm trước, nhờ lợi nhuận gộp mảng M&C tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước (với doanh thu tăng 75% và biên lợi nhuận gộp tăng lên 3,5%). VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2024-2027 là 20%, nhờ giả định backlog M&C đã ký và chưa ký của VCSC là 7,4 tỷ USD và lợi nhuận từ các công ty liên doanh kho chứa dầu nổi (FSO/FPSO) là 829 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2025-2029.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu VCS

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần VICOSTONE (VCS) sẽ chứng kiến năm 2025 hồi phục từ nền thấp, với trọng tâm vẫn ở thị trường xuất khẩu.

Mặt bằng lãi suất thấp hơn tại Mỹ trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát, sẽ là tiền đề cho sự cải thiện hoạt động đầu tư tư nhân vào nhà ở - Nguồn cầu chính cho các sản phẩm của VCS. Song, tín hiệu tăng trưởng sẽ rõ ràng hơn kể từ 2H25 khi thị trường Mỹ cần thời gian để hấp thụ lượng hàng tồn kho nhà ở tăng cao trong 2024.

Đối với thị trường nội địa, năm 2025 được dự báo sẽ là năm đầu tiên trong chu kỳ hồi phục của thị trường bất động sản. Song, tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh nội địa sẽ chưa có sự đột biến do tỷ trọng sử dụng đá thạch anh nhân tạo trong nước vẫn khá thấp.

Nhìn về lịch sử, VCS thường có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền đều, với tỷ lệ thực hiện giữ trên 40% trong 4 năm gần nhất. Năm 2023 với nhiều khó khăn, VCS vẫn duy trì trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 40%, tương đương với lợi suất cổ tức 6,7% với thị giá hiện tại. BVSC đánh giá, cổ tức đều đặn của VCS là điểm sáng đối với việc đầu tư vào cổ phiếu này.

BVSC ước tính giá mục tiêu đạt mức 74.000 đồng/cổ phiếu, với tổng lợi tức kỳ vọng ở mức 30,9%, khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu VCS.