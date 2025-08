Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/8

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu TCB

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) định giá cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) bằng phương pháp Chiết khấu lợi nhuận thặng dư (RI) và P/B (1,5x). Giá mục tiêu (12 tháng) của cổ phiếu TCB là 45.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 27% so với mức giá đóng cửa ngày 4/8, SHS khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu này cho thời điểm hiện tại.

Luận điểm đầu tư: Kỳ vọng tăng giá trị tài sản ròng và định giá nhờ IPO TCBS vào tháng 8/2025 với vốn hóa kỳ vọng của chúng tôi khoảng 4 tỷ USD & là 1 trong những ngân hàng tham gia mạnh mẽ vào phát triển tài sản nền tảng Blockchain và tiền mã hóa (Crypto).

Thị trường đón sóng nâng hạng, kỳ vọng dòng tiền mới dồi dào tham gia thị trưởng thúc đẩy thanh khoản nhóm ngành ngân hàng.

NHNN nới hạn mức tín dụng, với đà tăng trưởng tín dụng tốt hiện tại (1H2025 TCB tăng 11,1% tín dụng ytd), chúng tôi kỳ vọng ngân hàng tăng trưởng 22% cho cả năm 2025.

Tỷ lệ CASA vượt trội nhờ sản phẩm Sinh lời tự động đột phá và hướng truyền thông đúng đắn, tạo tiền lệ trong ngành. TCB có được nguồn vốn rẻ để giảm thiểu chi phí huy động, giữ được NIM ở mức 3,8% 2025F.

TCB hưởng lợi từ việc thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi từ 2025, đặc biệt với nguồn cung được thúc đẩy mạnh mẽ từ các tên tuổi lớn như VHM và Masterise. Đồng thời, TCB vẫn kiên định triển khai chiến lược đa dạng hóa danh mục tín dụng, tăng quy mô cho vay với khách hàng doanh nghiệp và SME nhằm cân đối dòng tiền và giảm thiểu rủi ro chu kỳ. TCB chốt chia cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 10%. Thời gian trả cổ tức chậm nhất vào tháng 10.

Rủi ro đầu tư: Tăng trưởng kinh tế không đạt kỳ vọng do vấn đề thuế quan của Mỹ ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu. Cạnh tranh giữa các ngân hàng và biến động lãi suất làm co hẹp NIM. Tỷ lệ nợ xấu đang có xu hướng gia tăng.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu HPG

SHS cũng duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu Hòa Phát (HPG), nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 31.000 đồng/cổ phiếu. SHS đánh giá doanh nghiệp hưởng lợi từ nhu cầu thép nội địa hồi phục, chính sách bảo hộ trong nước và triển vọng tăng trưởng từ mảng nông nghiệp.

Quý II/2025, sản lượng bán hàng của Hòa Phát tăng 10% so với quý trước; lũy kế 6 tháng tăng 17,7% so với cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm, Hòa Phát đạt doanh thu 73.532 tỷ đồng (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái), hoàn thành 49% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 7.614 tỷ đồng (tăng 23%), hoàn thành hơn 50% chỉ tiêu năm. Biên lợi nhuận gộp quý II đạt 18,4%, cao nhất kể từ quý I/2022, nhờ giá bán ổn định và chi phí nguyên liệu được kiểm soát.

Dự án Dung Quất 2, trọng điểm trong chiến lược mở rộng công suất, đang triển khai đúng tiến độ. Lò cao số 2 dự kiến hoạt động từ tháng 10/2025, bổ sung đáng kể sản lượng thép trong năm 2026. Lò cao của Khu liên hợp Dung Quất 1 cũng đã được khắc phục, giúp nhà máy hoạt động trở lại từ tháng 8/2025, hỗ trợ sản lượng và doanh thu bán hàng trong nửa cuối năm.

Ngoài ra, Hòa Phát đang phát triển nhà máy sản xuất ray đường sắt, dự kiến vận hành từ năm 2027, hướng tới cung cấp sản phẩm cho các dự án đường sắt cao tốc và nhiều dự án hạ tầng khác.

SHS dự báo doanh thu năm 2025 đạt 160.870 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2024), lợi nhuận sau thuế đạt 15.630 tỷ đồng (tăng 29,2%), EPS 2.255 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo rủi ro từ chính sách bảo hộ thương mại toàn cầu và xu hướng phi carbon hóa có thể làm tăng chi phí sản xuất thép.