Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HAH

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), Quý IV/2024, Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.210 tỷ đồng (tăng 82% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 280 tỷ đồng (tăng trưởng 344%).

Trong đó, doanh thu thuần tăng trưởng 82% bởi: Hoạt động tự khai thác 311 tỷ đồng (tăng 7 lần) nhờ đóng góp của 4 tàu mới Haian Beta, Alfa, Opus và Gama (nhận trong 11/2024 và được cho thuê định hạn ở giá 30 nghìn USD/ngày). Ngoài ra, các tàu cũ như Haian West, East, Mind cũng duy trì các hoạt động chạy định hạn theo các hợp đồng đã được ký ở mặt bằng giá mới trước đó.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/2 (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, sản lượng tự khai thác 167.019 TEUs (tăng trưởng 30%) chủ yếu nhờ các tuyến dịch vụ mở mới trước đó ở cả thị trường nội địa và quốc tế; liên doanh với ZIM, ONE. Giá cước tự khai thác ước tính tăng 16%, cao hơn 4% so với ước tính ban đầu của BSC.

Còn lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số tăng trưởng mạnh 344% chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp 42,8%, cải thiện mạnh 25,8% điểm % so với cùng kỳ; giá cước và sản lượng tự khai đều cải thiện mạnh so với cùng kỳ; các tàu chạy định hạn của HAH đều ở mức cao hơn điểm hòa vốn (12.000 – 13.000 USD/ngày).

Lũy kế 2024, HAH ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.992 tỷ đồng (tăng trưởng 18%), lợi nhuận sau thuế 650 tỷ đồng (tăng trưởng 69% so với năm trước).

BSC đánh giá kết quả kinh doanh của HAH trong 2024 là cao hơn lần lượt 6% và 22% so với kỳ vọng trong báo cáo cập nhật gần nhất chủ yếu do giá cước tự khai thác cao hơn 4% so với kỳ vọng của BSC. Dự phóng lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số mới có thể sẽ tăng khoảng 10% so với dự phóng cũ và giá mục tiêu của HAH là 61.700 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VRE

Công ty Chứng khoán SSI khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CTCP Vincom Retail (VRE), giá mục tiêu 25.200 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

Kết quả kinh doanh (KQKD) năm 2024 của VRE phù hợp với ước tính của nhóm phân tích, với tổng doanh thu đạt 8.940 tỷ đồng (-8,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) 4.100 tỷ đồng (-7,1% so với cùng kỳ). Riêng trong quý IV, doanh thu đạt 2.030 tỷ đồng (-9,2% so với cùng kỳ) và LNST đạt 1.080 tỷ đồng (+1,7% so với cùng kỳ).

KQKD này được thúc đẩy bởi: doanh thu cho thuê trung tâm thương mại tăng cao, đạt 7.880 tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ) từ việc mở mới 5 trung tâm thương mại mới kể từ giữa năm 2024, mặc dù tỷ lệ lấp đầy trên toàn hệ thống trung tâm thương mại của VRE thấp hơn 0,6 điểm phần trăm so với năm 2023, doanh thu bán bất động sản giảm 52,6% so với cùng kỳ đạt 839 tỷ đồng, với chỉ 167 căn shophouse được bàn giao trong năm 2024 so với 346 căn được bàn giao trong năm 2023.

Triển vọng cho năm 2025, VRE dự kiến mở 3 trung tâm thương mại mới, tăng khoảng 117.000m2 tổng diện tích sàn bán lẻ, tăng 6,5% so với cùng kỳ. VRE đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành các trung tâm thương mại hiện hữu bằng cách tăng tỷ lệ lấp đầy trung bình lên khoảng 88% từ 84,2% năm 2024, vận hành 5 trung tâm thương mại mới trong cả năm 2025 thay vì trong vài tháng kể từ khi mở cửa trong năm 2024 và tăng trưởng giá thuê trung bình.

Ngoài ra, 2 dự án shophouse mới dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2025: Vinhomes Royal Island ở Hải Phòng và Vinhomes Golden Avenue ở Quảng Ninh. Các dự án này dự kiến sẽ bắt đầu đóng góp doanh thu từ năm 2026.