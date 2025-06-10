Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/10

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GMD

Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị giá mục tiêu của cổ phiếu của CTCP Gemadept (mã chứng khoán: GMD) là 78.000 đồng/cổ phiếu. Sản lượng 7 tháng 2025 của GMD đạt hơn 2,82 triệu TEUs, tăng 18,4% và kỳ vọng tiếp tục khả quan trong các tháng cuối năm; trong đó, sản lượng tại cảng Nam Đình Vũ đạt hơn 681.000 TEUs, tăng gần 30%.

Các dự án đang triển khai đúng tiến độ, sớm đóng góp vào kết quả kinh doanh: Tiến độ cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3: Ở phía Bắc, GMD đang đẩy nhanh tiến độ và dự kiến vận hành cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3 vào tháng 10/2025. Dự án Nam Đình Vũ giai đoạn 3 có công suất 800.000 TEUs, sẽ giúp mở rộng 60% công suất cảng Nam Đình Vũ và 23% công suất của GMD.

Tiến độ cảng Gemalink giai đoạn 2A: Ở phía Nam, giai đoạn 2A Gemalink có vốn đầu tư khoảng gần 200 triệu USD, dự kiến bổ sung công suất 600.000 TEU/năm từ năm 2027, tăng thêm khoảng 50% công suất cho cảng Gemalink. Hiện tại, GMD đang hoàn tất khâu pháp lý để bắt đầu triển khai.

Giá dịch vụ cảng tiếp tục tăng theo lộ trình: Trong quý III/2025, giá dịch vụ xếp dỡ đối với cảng nước sâu kỳ vọng tăng 10% sẽ là yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh của GMD khi đây là doanh nghiệp sở hữu công suất cảng nước sâu lớn nhất cả nước. Trong năm 2026, giá xếp dỡ có thể tiếp tục tăng thêm 10% theo lộ trình.

Thoái vốn mảng cao su: Kỳ vọng GMD có thể ghi nhận khoảng 200 tỷ đồng lợi nhuận từ thoái vốn mảng cao su. Hiện GMD đang đàm phán với các bên đối tác mua tiềm năng và có thể hoàn tất giao dịch trong thời gian tới.

Do đó, Agriseco đưa cổ phiếu GMD vào danh sách khuyến nghị cho tháng 10 với giá mục tiêu 78.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị nắm giữ dài hạn dành cho cổ phiếu HPG

Trong tháng 8/2025, sản lượng thép cuộn cán nóng của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đạt 431.000 tấn (tăng 66% so với cùng kỳ) trong đó sản lượng nội địa tăng 129%, xuất khẩu giảm 31%; Sản lượng thép xây dựng đạt 318.700 tấn (giảm 15,7%) trong đó sản lượng nội địa tăng 25% so với cùng kỳ và xuất khẩu giảm 86,4%.

Kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III/2025 của HPG sẽ tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ: Sản lượng thép tiêu thụ tăng nhờ: Thị trường bất động sản nội địa sôi động và các dự án xây dựng hạ tầng được đẩy mạnh giải ngân trong kỳ giúp bù đắp sự sụt giảm từ thị trường xuất khẩu; Lò cao số 6 vận hành từ tháng 9 giúp bổ sung sản lượng HRC cung cấp ra thị trường. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp được dự báo cải thiện nhờ giá bán thép chỉ giảm 1% so với cùng kỳ trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào (than cốc, quặng sắt) giảm 12% so với cùng kỳ.

Định giá phù hợp để nắm giữ dài hạn: Hiện nay HPG đang giao dịch tại mức P/B là 1,79x thấp hơn so với mức P/B trung bình 10 năm là 1,86x. Với triển vọng mở rộng sản xuất tại Dung Quất 2 cùng tác động tích cực từ chính sách thuế chống bán phá giá đối với HRC Trung Quốc, AGRISECO đánh giá vùng giá hiện tại phù hợp cho việc nắm giữ dài hạn cổ phiếu HPG.