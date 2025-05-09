Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 5/9

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2/2025 tăng trưởng tốt, với lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước và 11,3% so với cùng kỳ quý trước, đạt 793 tỷ đồng. Kết quả tích cực này chủ yếu nhờ vào sự cải thiện của thu nhập ngoài lãi (+62% so với cùng kỳ năm trước; +322% so với cùng kỳ quý trước), bù đắp cho sự gia tăng chi phí dự phòng tín dụng (+51,3% so với cùng kỳ năm trước; +67,6% so với cùng kỳ quý trước) và NIM suy giảm 13 điểm cơ bản (bps) so với cùng kỳ quý trước và 40 bps so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng tài sản cải thiện trong quý 2/2025 với nợ xấu (NPL) giảm 5,7% so với cùng kỳ quý trước làm cho tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 3,47% (-45 bps so với cùng kỳ quý trước).

Tốc độ tăng trưởng tín dụng duy trì mức cao. OCB là một trong những ngân hàng nổi bật về tăng trưởng tín dụng trong nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ (SME; tổng tài sản 100.000 - 500.000 tỷ đồng), với mức bình quân 19% giai đoạn 2021 - 2024. Ngân hàng này dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng 20% vào năm 2025.

Sử dụng phương pháp Thu nhập thặng dư (Residual Income) và phương pháp so sánh sử dụng P/B, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) xác định giá mục tiêu cho OCB là 16.300 đồng/cổ phiếu. BVSC dự báo LNST của ngân hàng này sẽ đạt CAGR 15% trong giai đoạn 2024-2030, nâng ROE trung bình lên mức 12,0%. Hiện tại, cổ phiếu OCB đang giao dịch ở mức P/B là 1,17x, thấp hơn đáng kể so với mức P/B trung bình 1,35x của nhóm các ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ. Đồng thời, mức định giá này cũng thấp hơn so với danh mục ngân hàng mà BVSC đang theo dõi, với P/B trung bình là 1,71x. Với triển vọng tích cực về tăng trưởng lợi nhuận, BVSC nhận định, mức P/B mục tiêu hợp lý cho OCB có thể đạt 1,3x. Vì vậy, BVSC khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu OCB.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ACB

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2025 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đạt 9,1% - thấp hơn mức 9,9% toàn ngành nhưng tăng trưởng bền vững và có sự hồi phục mạnh mẽ hơn trong quý II (tăng thêm 6%). Chất lượng tài sản cải thiện tương đối khi tỷ lệ NPL giảm 22bps so với quý trước, giúp xoa dịu áp lực trích lập dự phòng cho ngân hàng (giảm 21% so với cùng kỳ). Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 8,8% trong quý II, luỹ kế 6 tháng đạt 10.690 tỷ đồng, hoàn thành 45% kế hoạch mà KBSV dự phóng.

ACB có thể đạt mức tăng trưởng tín dụng là 17% - ngang với mức dự phóng của toàn ngành và phù hợp với chiến lược ưu tiên tăng trưởng bền vững. MMLC tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp vào cơ cấu tín dụng - hiện đã tăng từ 7% lên 11% từ đầu năm 2024 đến nay; hai nhóm phân khúc khách hàng còn lại có sự hồi phục tốt hơn khi tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 khả quan và thị trường bất động sản miền Nam đang bắt kịp miền Bắc với loạt dự án mở bán mới trong quý III và quý IV.

NIM đã bắt đầu hạ nhiệt trong 2 tháng cuối quý 2 do lãi suất cho vay giảm chậm lại. KBSV kỳ vọng càng về cuối năm NIM của ACB sẽ có thêm dư địa để cải thiện về mức dự phóng điều chỉnh của chúng tôi là 3.32%.

ACB đã có nhịp tăng giá hơn 30% cùng với nhịp tăng mạnh của VN-Index. KBSV nâng mức P/B mục tiêu cho năm 2025 lên mức 1.6x để phản ánh kỳ vọng về vùng định giá mới của thị trường cho cổ phiếu ngành ngân hàng nói chung và ACB nói riêng. KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu ACB với giá mục tiêu mới 32.500 đồng/cổ phiếu - tiềm năng tăng giá 18% so với giá đóng cửa ngày 3/9.