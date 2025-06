Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 5/6

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HVN

Năm 2025, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo Công ty CP Hàng không Việt Nam (HVN) sẽ ghi nhận doanh thu thuần (DTT) và lợi nhuận sau thuế so với cổ đông thiểu số lần lượt đạt 118,364 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ năm trước) và 8,432 tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ năm trước), thay đổi lần lượt -1%/+82% so với dự phóng cũ, tương đương EPS 2025 = 3.245 đồng/cổ phiếu, PE FW 2025 = 11 lần.

BSC lưu ý, nếu loại trừ khoản thu nhập 1 lần trong 2025 = 3,030 tỷ đồng do xóa nợ, HĐKĐ cốt lõi của HVN sẽ ghi nhận +120% so với cùng kỳ năm trước trong 2025, dựa trên giả định: Hệ số luân chuyển ghế (ASK) = 51 tỷ ghế.km (+11% so với cùng kỳ năm trước); Hệ số sử dụng ghế (Load Factor) = 82% +1% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp = 17.7% tăng 4.2% so với dự phóng trước đó và cùng kỳ do điều chỉnh giá dầu JET A1 -10% so với dự phóng cũ và cùng kỳ.

BSC đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HVN với giá mục tiêu = 51.000 đồng/cổ phiếu (+35% so với giá ngày 3/6), dựa trên: Phương pháp EV/EBITDAR được sử dụng nhằm đánh giá chính xác lợi nhuận và tiềm năng của HVN khi doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn đầu của một chu kỳ đầu tư mới cho đội tàu bay phục vụ sản xuất kinh doanh từ nay cho đến 2050 theo định hướng phát triển Việt Nam trở thành một điểm trung chuyển quốc tế của chính phủ

Mức EV/EBITDAR mục tiêu = 7 lần dựa trên mức trung bình giai đoạn trước covid, khi BSC cho rằng, HĐSX kinh doanh của HVN đã trở lại bình thường khi du lịch và các hoạt di chuyển khác hầu hết đều đã vượt hoặc trở về trước mức covid. Ngoài ra, các hãng hàng không khác cũng thường được định giá ở mức 8 lần EV/EBITDA.

HVN chỉ đang được giao dịch ở mức EV/EBITDAR FW 2025 = 4.6 lần thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước covid và triển vọng tăng trưởng HĐKD cốt lõi +120% so với cùng kỳ năm trước.

BSC lưu ý HVN khả năng cao sẽ hết âm VCSH trong 2025 đây cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ cổ phiếu tăng giá.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PVT

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), kết quả kinh doanh quý I/2025 của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT): doanh thu thuần = 2,790 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 27% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế so với cổ đông thiểu số = 215 tỷ đồng (-7% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 22% kế hoạch năm).

Biên lợi nhuận gộp đạt 18% (-3 đpt so với cùng kỳ năm ngoái) do giá cước điều chỉnh giảm – làm thu hẹp biên lợi nhuận mảng vận tải biển xuống còn 18,8% từ mức 21,5%.

Kết quả kinh doanh quý I/2025 của PVT tương đồng với quan điểm của BSC về những lưu ý liên quan đến rủi ro điều chỉnh giảm biên lợi nhuận gộp trong báo cáo trước đó.

Cụ thể, BSC cho rằng, yếu tố tác động chủ yếu đến từ các tàu chở dầu TP/hoá chất (đội tàu chủ lực của PVT) được đầu tư mạnh trong năm 2023 đến thời gian tái ký hợp đồng T/C mới với mức giá cước thấp hơn, trong khi 60% tàu mới trong năm 2024 là hàng rời với biên thấp & tỷ trọng đóng góp LNG không đáng kể so với các phân khúc khác.

Do đó, biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sụt giảm xuống 7,7% so với mức 9,1% vào cùng kỳ năm ngoái (giảm tương ứng giảm 1.4 đpt), khiến lợi nhuận ròng tăng trưởng âm 7% trong quý I/2025.

BSC khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PVT với giá mục tiêu 25.200 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

Công ty Chứng khoán DSC kỳ vọng kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) sẽ có mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025 nhờ sự đóng góp của đại dự án Nhơn Trạch 3 & 4. Cụ thể, sản lượng điện khí từ hai nhà máy này được kỳ vọng đạt 2,5 tỷ kWh trong năm 2025, (tương đương mức công suất trung bình cả năm là 30%) nâng tổng sản lượng điện khí thương phẩm năm 2025 của POW lên 11 tỷ kWh. Điều này giúp doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt 31% và 28%.

DSC sử dụng 3 phương pháp định giá là P/E, P/B và DCF, mức định giá hợp lý của POW là 16.100 đồng/cổ phiếu (upside 30%). DSC khuyến nghị giải ngân ở vùng giá 13.000 - 13.500, tương ứng với mức P/E và P/B là 23,8 lần và 0,94 lần.