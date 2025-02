Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 5/2

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DCM

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 16,9% giá mục tiêu xuống 35.800 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan cho CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM). Mức giảm này chủ yếu do mức giảm 16,8% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2025-2029 của VCSC (tương ứng -29,5%/-15,5%/-12,7%/-13,4%/-13,8% cho dự báo các năm 2025/2026/2027/2028/2029).

Dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2025-2029 thấp hơn chủ yếu do dự báo giá bán urê trung bình giảm 4,6% và dự báo giá khí tăng trung bình 2,3% trong giai đoạn 2025-2029 (do tỷ trọng đóng góp từ các mỏ khí đắt tiền mua từ Petronas cao hơn).

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ năm trước), nhờ ước tính tiết kiệm thuế khoảng 150 tỷ đồng từ thuế GTGT 5%, giá khí giảm 7% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng bán NPK tăng.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DPM

VCSC điều chỉnh giảm 7,3% giá mục tiêu xuống 36.800 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan cho Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM). VCSC giảm giá mục tiêu thấp do mức giảm 8,6% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2025-2029 của VCSC (tương ứng -38,7%/-19,8%/-2,6%/+2,0%/+5,9% cho dự báo các năm 2025/2026/2027/2028/2029F).

Những thay đổi đối với dự báo của VCSC đến từ giả định về giá bán urê trung bình thấp hơn 0,8% và giá khí đầu vào trung bình cao hơn 3,6% trong giai đoạn 2025-2029 (do tỷ trọng đóng góp từ các mỏ khí đắt cao hơn), ngoài ra còn có sản lượng bán NPK tăng trưởng chậm hơn trong giai đoạn 2025/2026.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS sẽ tăng 37% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025 lên 826 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiết kiệm thuế từ việc áp dụng thuế GTGT 5%, giá khí giảm; những yếu tố này bù đắp nhiều hơn cho giá bán trung bình urê/NPK giảm so với cùng kỳ và sản lượng bán urê giảm.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MBB

Công ty Chứng khoán SSI khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank, mã chứng khoán: MBB), giá mục tiêu 25.200 đồng/cô phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: MBB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2024 đạt khoảng 8.100 tỷ đồng (tăng 28,5% so với cùng kỳ), phần lớn nhờ thu nhập lãi thuần cải thiện (tăng 21,6% so với cùng kỳ), thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán gấp 47 lần so với quý trước và thu nhập từ nợ xấu đã xóa tăng 33,6% so với quý trước.

Nhìn chung, MBB đã vượt kết quả lợi nhuận của ngân hàng và ước tính của nhóm phân tích, với lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 28.800 tỷ đồng (tăng 9,5% so với cùng kỳ).

Tín dụng tăng trưởng 24,87% so với cùng kỳ, được thúc đẩy nhờ hoạt động thương mại (tăng 25.900 tỷ đồng so với quý trước), sản xuất (tăng 13.700 tỷ đồng), bán lẻ (tăng 13.400 tỷ đồng), bất động sản (tăng 9.100 tỷ đồng), và logistics (tăng 6.500 tỷ đồng).

Tỷ lệ LDR thuần (được dùng để đo lường rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng) giảm nhẹ xuống 96% trong quý IV (so với 98,6% trong quý III/2024) do ngân hàng tăng tiền gửi khách hàng (tăng 13,8% so với quý trước) và các khoản huy động khác bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi (tăng 8% so với quý trước).

Chất lượng tài sản cải thiện đáng kể với tỷ lệ nợ xấu là 1,62% tại quý IV, nợ xấu giảm 3.100 tỷ đồng so với quý trước. Với dự phòng tăng mạnh chiếm 3.200 tỷ đồng (gấp đôi so với quý trước) và 2.300 tỷ đồng nợ xấu đã xóa, tỷ lệ bao phủ tăng lên 92,3%.