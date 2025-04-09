Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HSG

Theo Công ty Chứng khoán DSC, kết thúc quý 2 năm 2025, (quý 3 theo niên FY 2025 của HSG), doanh thu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) sụt giảm 12% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do sản lượng xuất khẩu sụt giảm, dù sản lượng thép nội địa có tăng bù đắp lại. Kết thúc 3 quý đầu FY 2025, công ty đã hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và vượt 29% kế hoạch lợi nhuận.

DSC điều chỉnh dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) của HSG lên 42.325 tỷ đồng và 1.270 tỷ đồng nhờ triển vọng ngành thép nội địa khả quan và chi phí đầu vào thuận lợi. Tương ứng, giá mục tiêu của cổ phiếu là 24.700 đồng/cổ phiếu, P/B dự phóng là 1,25 lần.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/9 (Ảnh minh hoạ: KT)

Triển vọng năm 2025: Tích cực: Nhu cầu thép nội địa khả quan nhờ hỗ trợ của thị trường bất động sản và đầu tư công; Thuế chống bán phá giá tôn mạ làm giảm áp lực từ thép nhập khẩu.

Tiêu cực: Kênh xuất khẩu kém khả quan

Rủi ro: Chi phí giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), kết thúc quý II/2025, CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG) đạt doanh thu 37.620 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ và biên lợi nhuận gộp đạt 20,1% (giảm 1,3ppts so với cùng kỳ và tăng 0,2ppts so với quý trước). Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế có mức tăng trưởng mạnh đạt 41,4%, tương đương 1.658 tỷ đồng - quý cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Doanh thu thuần mảng ICT&CE trong quý II/2025 đạt 25.187 tỷ đồng, tăng 9.8% và đóng thêm 6 cửa hàng kém hiệu quả. Chuỗi TGDĐ đóng góp tích cực vào doanh số chung với mức tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, chuỗi ĐMX có phần yếu hơn với mức tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước do mùa tiêu thụ cao điểm không đạt như kỳ vọng.

Chuỗi BHX ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 5,4% so với quý trước và 12,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận gấp 8 lần so với quý I/2025, đạt 182 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành kế hoạch mở mới với hơn 50% cửa hàng tại miền Trung, BHX được kỳ vọng có thể tập trung đẩy mạnh hoạt động trong nửa cuối năm.

KBSV dự phóng kết quả kinh doanh năm 2025 của MWG với doanh thu thuần đạt 150.195 tỷ đồng (tăng 11,8% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 5.660 tỷ đồng (tăng 51,6% so với năm trước). Với triển vọng tích cực của các mảng kinh doanh đặc biệt là tiềm năng tăng trưởng dài hạn của BHX, KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG cho năm 2025 với mức giá mục tiêu 90.100 đồng/cổ phiếu.