Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/8

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGW

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), Quý 2/2025, lợi nhuận ròng của CTCP Thế Giới Số (DGW – sàn HOSE) ghi nhận 116 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Điểm nhấn trong quý là KQKD các ngành hàng FMCGs, thiết bị gia dụng, thiết bị văn phòng với mức độ tăng trưởng doanh thu trung bình 57% so với cùng kỳ.

Trong đà phục hồi của xu hướng tiêu dùng chung, với chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm mạnh mẽ, MBS kỳ vọng lợi nhuận ròng tăng trưởng kép 25% trong năm 2025 – 2026.

Giá mục tiêu tăng 8% so với báo cáo cũ do MBS chuyển mô hình dự phóng sang giai đoạn 2025-2026; Nhờ môi trường vĩ mô thuận lợi, MBS thay đổi WACC xuống chỉ còn 9,4% để phản ánh về việc chi phí vốn giảm, tăng sự tiếp cận của các nhà đầu tư với DGW. Giá cổ phiếu đang giao dịch với P/E 2025 khoảng 15x, thấp hơn mức trung bình 3 năm là 18x, là mức định giá hấp dẫn để đầu tư.

MBS duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGW với giá mục tiêu cao hơn giá cũ, giá mục tiêu mới 56.300 đồng/cổ phiếu.

MBS sử dụng 2 phương pháp DCF (WACC: 9,4%) và P/E (20x) cho mức giá mục tiêu của DGW là 56.300 đồng (tiềm năng tăng giá 34%, bao gồm thị suất cổ tức 2%). MBS sử dụng P/E mục tiêu trung bình 25-26 là 20x, cao hơn trung bình trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng gần đây (18x) để phản ánh tiềm năng tăng trưởng trung – dài hạn của DGW cao hơn giai đoạn trước đây, nhờ việc tập trung đẩy mạnh danh mục sản phẩm ở các lĩnh vực thiết bị văn phòng, gia dụng và FMCGs (giai đoạn trước chỉ tập trung vào điện tử tiêu dùng). P/E forward 2025 hiện vào khoảng 15x, là mức định giá hấp dẫn cùng tiềm năng tăng trưởng trung – dài hạn tốt hơn, do vậy, MBS nhận thấy DGW là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong giai đoạn hiện tại.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVS

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho biết, trong Quý 2/2025, doanh thu của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đạt mức 7.383 tỷ đồng (+32.5% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng (+52,6% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVS ghi nhận mức doanh thu đạt 13,397 tỷ đồng (+44,3% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế ở mức 619 tỷ đồng (20,4% so với cùng kỳ năm trước): Doanh thu M&C (Mechanical & Construction) đạt 11,079 tỷ đồng (+120% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu nhờ việc ghi nhận dự án khí Lô B, và đẩy mạnh việc bàn giao hợp đồng 33 chân đế cho Orsted. Hoạt động M&C có biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 1% lên 1,6% trong 6 tháng đầu năm 2025.

Điểm nhấn đầu tư: Giá trị backlog lớn. Tính đến hiện tại, Mirae Asset ước tính giá trị backlog M&C của PVS đạt mức 2,8 tỷ USD, trong đó đến hơn 70% là đến từ các công trình dầu khí. Riêng dự án Lô B đóng góp 1,05 tỷ USD thông qua 3 hợp đồng chính (EPCI#1, EPCI#2 và EPC đường ống trên bờ), dự kiến hoàn thành trước cuối 2027. Ngoài ra, các dự án như Lạc Đà Vàng (250 triệu USD) hay Sư Tử Biển 2B (250 triệu USD) cũng đang được PVS triển khai và dự kiến bàn giao hoàn toàn trong nửa cuối 2026.

Đưa vào vận hành FSO Lạc Đà Vàng và Lô B từ cuối 2026: Bên cạnh việc trúng các gói thầu chế tạo công trình dầu khí, nhóm liên doanh PVS cũng đã được chọn trong hoạt động kho nổi (FSO) của 2 dự án trên với thời hạn lần lượt 10 năm và 14 năm (có điều khoản gia hạn). Mirae Asset ước tính 2 dự án này sẽ đóng góp cho PVS khoảng 200 tỷ lợi nhuận liên doanh liên kết (chiếm khoảng 33% so với mức trung bình 5 năm gần đây). Ngoài đóng góp gián tiếp vào lợi nhuận, hoạt động vận hành 2 dự án FSO kỳ vọng thúc đẩy doanh thu dịch vụ vận hành của PVS thêm khoảng 30% so với hiện tại.

Dự báo năm 2025, PVS có thể ghi nhận 37,085 tỷ đồng doanh thu (+56% so với cùng kỳ năm trước – đạt mức cao nhất từ trước tới nay), và lợi nhuận ròng đạt 1,394 (+11,1% so với cùng kỳ năm trước): Ghi nhận đáng kể giá trị hợp đồng thi công dầu khí trong nước chúng tôi có đề cập. Trong đó, ước tính mảng M&C ghi nhận mức doanh thu đạt 26,698 tỷ (+55% so với cùng kỳ năm trước); Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 4,5% lên mức 4,8%, được đóng góp chủ yếu đến từ các dự án M&C dầu khí vốn có biên gộp nhỉnh hơn so với năng lượng tái tạo, mặc dù PVS đang tích cực chi phí hóa các khoản đầu tư mở rộng; Thu nhập khác giảm mạnh còn hơn 32 tỷ so với mức 647 tỷ trong cũng kỳ, do không còn ghi nhận hoàn nhập dự phòng bảo hành; Thu nhập tài chính tăng 38% so với cùng kỳ đạt 785 tỷ đồng - chịu tác động của kết quả quý 1.

EPS dự phóng đạt 2,625 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E dự phóng 13,0x, thấp hơn với mức P/E trung bình 5 năm của cổ phiếu. Mirae Asset đánh giá tích cực đối với cổ phiếu PVS nhờ động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2025 – 2027 do khối lượng công việc lớn bảo đảm từ các đại dự án.