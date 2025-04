Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PC1

Theo Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), luận điểm đầu tư dành cho CTCP Tập đoàn PC1 (PC1): mảng xây lắp và sản xuất công nghiệp khả quan nhờ khối lượng backlog lớn: Năm 2024, giá trị backlog của hai mảng tổng thầu công trình điện và sản xuất công nghiệp đạt 7.385 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ trong đó kể đến các dự án như tổng thầu EPC Nhà máy điện gió Camarines Sur tại Philippines, giá trị 1.200 tỷ đồng; EPC cáp ngầm Côn Đảo trị giá 1.800 tỷ đồng.

Mảng thủy điện dự báo sẽ phục hồi nhờ chuyển pha thời tiết. Ngoài ra, PC1 có kế hoạch triển khai hai nhà máy thuỷ điện Bảo Lạc A và Thượng Hà, nâng công suất thuỷ điện lên 212 MW tăng 25% so với hiện tại, dự kiến sẽ phát điện vào năm 2026 là động lực tăng trưởng KQKD trong dài hạn.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/4 (Ảnh minh họa: KT)

Mảng BĐS dân dụng được ghi nhận doanh thu trong năm 2025 nhờ triển khai dự án Tháp Vàng – Gia Lâm (đã triển khai từ tháng 10/2024) với dự kiến doanh thu đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Do đó, Agriseco đưa ra khuyến nghị tích cực dành cho PC1 với giá mục tiêu 27.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu BSR

Công ty Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị trung lập cổ phiếu CTCP Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR), với giá mục tiêu 20.700 đồng/cổ phiếu, dựa trên các luận điểm đầu tư: Trong quý IV/2024, sản lượng tiêu thụ của BSR ước tính giảm 8% so với cùng kỳ và 6% so với quý trước. Đồng thời, crack spread bình quân của diesel và nhiên liệu phản lực tại châu Á giảm mạnh lần lượt 47% và 39% so với cùng kỳ, dù tăng nhẹ 5% so với quý trước.

Dù sản lượng tiêu thụ có dấu hiệu phục hồi, sự sụt giảm mạnh của crack spread đã tác động tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận gộp. Năm 2024, doanh thu của BSR giảm 17%, trong khi lợi nhuận gộp giảm 96%. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm 16% do ảnh hưởng từ sự suy yếu của đồng VNĐ, còn chi phí tài chính giảm 31%. Theo đó, lãi ròng quý IV/2024 giảm 104% so với cùng kỳ và cả năm 2024 giảm 93% so với năm trước.

Trong giai đoạn 2025–2026, giá dầu thế giới và crack spread sản phẩm lọc – hóa dầu được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng giảm. Crack spread châu Á tiếp tục chịu ảnh hưởng do nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại Trung Quốc phục hồi chậm và đang tiến gần đỉnh trong ngắn hạn.

Ngược lại, kế hoạch đẩy mạnh công suất lọc dầu của một số quốc gia trong giai đoạn 2025–2030 nhằm củng cố an ninh năng lượng và nâng cao hiệu suất lọc dầu có thể tạo ra hiện tượng dư cung. MBS dự báo crack spread diesel/xăng/nhiên liệu phản lực tại châu Á năm 2025 sẽ lần lượt giảm xuống 14,4/9,2/13,9 USD/thùng (giảm 17%/31%/12,8% so với cùng kỳ năm ngoái), và đến năm 2026, crack spread diesel/nhiên liệu phản lực tiếp tục giảm còn 13,2/12,9 USD/thùng (-8,1%/-7,6% so với cùng kỳ năm ngoái), trong khi crack spread xăng có thể đảo chiều tăng lên 11,4 USD/thùng (+23,3% so với cùng kỳ năm ngoái).

MBS dự phóng lợi nhuận ròng năm 2025 của BSR tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nền lợi nhuận thấp của năm 2024 và sản lượng tiêu thụ phục hồi, nhưng lãi ròng vẫn thấp hơn giai đoạn 2021–2023 do biên lọc dầu vẫn đang trong chu kỳ giảm. Trong dài hạn, dự án nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dự kiến hoàn thành vào quý III/2028, được kỳ vọng là động lực tăng trưởng chính, khi nâng công suất thêm 15% từ năm 2029.