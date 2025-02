Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PNJ

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị khả quan ​​​​​đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá mục tiêu 113.200 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: PNJ công bố doanh thu thuần quý IV/2024 đạt 8.581 tỷ đồng (giảm 12,1% so với cùng kỳ), chủ yếu do mảng vàng 24K giảm và lợi nhuận sau thuế 733 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ).

Lũy kế năm 2024, doanh thu thuần đạt 37.823 tỷ đồng (tăng 14,1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.115 tỷ đồng (tăng 7,3% so với cùng kỳ). Mảng bán lẻ duy trì đà phục hồi trong hầu hết năm 2024, đóng góp lớn nhất vào doanh thu công ty với tỷ lệ 58,3% với xu hướng phục hồi so với cùng kỳ được ghi nhận trong hầu hết các tháng, nhờ tăng trưởng cả doanh thu trên từng cửa hàng và số lượng cửa hàng.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/2 (Ảnh minh họa: KT)

Doanh thu bán sỉ có xu hướng tương tự với tăng trưởng 34,6% so với cùng kỳ sau khi trải qua năm 2023 ảm đạm, đóng góp 10% vào doanh thu chung trong năm 2024.

Doanh thu kinh doanh vàng 24K giảm 57,8% so với cùng kỳ trong quý IV do các biện pháp hạ nhiệt thị trường của Chính phủ và các yêu cầu về hoạt động kinh doanh vàng được thắt chặt hơn. Dù vậy, doanh thu năm 2024 vẫn tăng 11,5% so với cùng kỳ nhờ giá vàng trong nước và nhu cầu tăng vọt trong nửa cuối năm.

ACBS duy trì kỳ vọng tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh công ty trong năm 2025 với dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế là 34.301 tỷ đồng (giảm 9,3% so với cùng kỳ) và 2.351 tỷ đồng (tăng 15,4% so với cùng kỳ).

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTG

Theo Công ty Chứng khoán SSI, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, CTG) gây bất ngờ với lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 59% so với cùng kỳ (hoặc tăng 87% so với quý trước) đạt 12.250 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chi phí dự phòng giảm 45% so với cùng kỳ (hoặc giảm 73,4% so với quý trước), lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối phục hồi 38%, và thu nhập từ nợ xấu đã xóa tăng 71% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 31,8 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 26,5% so với cùng kỳ), vượt kế hoạch lợi nhuận của ngân hàng và dự báo của SSI.

Tăng trưởng tín dụng ấn tượng 16,8% tính từ đầu năm (hoặc tăng 7,2% so với quý trước) đạt 1,72 triệu tỷ đồng. Mặc dù trái phiếu doanh nghiệp giảm 24,6% so với quý trước xuống 3.900 tỷ đồng, SSI cho rằng, nhu cầu sản xuất và bán lẻ phục hồi đã trở thành động lực tăng trưởng chính trong quý IV/2024 trong bối cảnh lãi suất cho vay vẫn còn giữ ở mức thấp.

Chất lượng tài sản tốt hơn với tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,25% trong quý IV/2024 (giảm 20 điểm cơ bản so với quý trước). Cụ thể, nợ xấu và nợ Nhóm 2 lần lượt giảm 7,5% và giảm 2% so với quý trước. Trong quý IV/2024, CTG tiếp tục xử lý 1.300 tỷ đồng nợ xấu, nâng mức tổng nợ xấu đã xóa kể từ năm 2019 lên tới hơn 86.000 tỷ đồng. Do đó, SSI cho rằng, chất lượng tài sản của CTG sẽ tốt dần lên kể từ 2025 và giúp ngân hàng giảm chi phí dự phòng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện lên 171% trong quý IV/2024 (so với 153% trong quý III/2024).

NIM trượt nhẹ 2 điểm cơ bản so với quý trước xuống 2,87%. Bên cạnh việc hỗ trợ nền kinh tế bằng cách giảm lãi suất cho vay, SSI cho rằng, tín dụng tăng trưởng nhanh trong giai đoạn cuối Q4/2024 đã tạo ra ít lãi dự thu hơn gây ảnh hưởng đến NIM.

SSI khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTG, với giá mục tiêu 1 năm là 44.200 đồng. CTG hiện đang giao dịch ở mức P/B trung bình lịch sử là 1,3x với ROAE năm 2024 là 18,4% (so với ROAE năm 2023 là 17%).