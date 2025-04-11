Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/11

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ACV

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV – sàn UPCoM), với giá mục tiêu 74.808 đồng/cổ phiếu, dựa trên triển vọng tích cực của thị trường du lịch và vận tải hành khách hàng không trong các năm tới.

Luận điểm đầu tư: Thứ nhất là sản lượng Hành khách thông qua cảng tăng trưởng sau khi nút thắt hạ tầng được tháo gỡ.

Trong 9 tháng năm 2025, doanh thu dịch vụ hàng không và phi hàng không đều ghi nhận mức tăng trưởng hơn 15% so với cùng kỳ. Động lực chính tới từ sản lượng khách quốc tế thông qua cảng tăng trưởng. Tuy nhiên, khả năng tăng trưởng còn bị hạn chế bởi nút thắt hạ tầng.

Nút thắt về hạ tầng được tháo gỡ qua dự án T3 Tân Sơn Nhất, sắp tới là T2 Nội Bài và Sân Bay Long Thành Giai đoạn 1 sẽ giúp các Hãng Hàng không mở thêm các đường bay mới, tăng tần suất và giúp sản lượng hành khách của ACV có dư địa lớn để tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Thứ hai là tỷ giá JPY/VND hạ nhiệt sau khi tạo đỉnh vào cuối quý II/2025. Tỷ giá JPY/VND là một trong những biến số tài chính ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận của ACV khi doanh nghiệp đang vay 1 khoản nợ trị giá khoảng 60 tỷ Yên (tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng).

Tuy quý II doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ hơn 700 tỷ đồng nhưng tỷ giá đã có dấu hiệu tạo đỉnh do chính sách nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Dự phóng xu hướng JPY/VND sẽ duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ từ nay tới cuối năm. Trường hợp tỷ giá duy trì ở mức hiện tại (tương đương âm 6% so với cuối quý II) sẽ giúp doanh nghiệp ghi nhận 1 khoản lãi tỷ giá khoảng 600 tỷ vào quý IV. Giúp lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi phản ánh đúng thực tế.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FMC

Nhu cầu nhập hàng trước thuế quan thúc đẩy sản lượng trong quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2025 của CTCP Thực Phẩm Sao Ta (FMC) tăng lần lượt 0% và 18% so với cùng kỳ năm trước. Bất chấp nhu cầu nhập trước hạ nhiệt trong quý 3, doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) công ty mẹ vẫn đạt lần lượt 2.984 tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ năm trước) và 97 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ năm trước).

Lũy kế 9 tháng năm 2025, FMC ghi nhận doanh thu và LNST công ty mẹ đạt lần lượt 6,850 tỷ VNĐ (+23% so với cùng kỳ năm trước) và 207 tỷ VNĐ (+6% so với cùng kỳ năm trước).

Trong quý 2/2025, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố mức thuế sơ bộ chống bán phá giá (CBPG) là 35.27% đối với 1 doanh nghiệp chế xuất tôm Việt Nam và áp dụng với cả các doanh nghiệp khác (bao gồm FMC). Công ty Chứng khoán KG Việt Nam (KBSV) kì vọng FMC tiếp tục được chứng minh không bán phá giá, qua đó duy trì mức thuế 0% - mức doanh nghiệp nhận được trong 4 năm qua. Qua đó, FMC sẽ ghi nhận các khoản hoàn nhập các khoản dự phòng trong 2024-2025, ước tính khoảng 172 tỷ đồng, tương đương 56% LNST công ty mẹ trong 2024.

So với trước sự kiện thuế đối ứng, chênh lệch thuế hiện tại không thay đổi quá nhiều, giúp FMC duy trì sản lượng ổn định tại thị trường Mỹ. Mức thuế bổ sung lên tới 50% đối với Ấn Độ cũng sẽ hỗ trợ thúc đẩy nhu cầu đối với tôm từ các quốc gia khác. KBSV kì vọng FMC vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh tương đối.

Tác động của thuế đối ứng và vụ kiện CBPG đã khiến cổ phiếu FMC giảm 20% trong thời gian qua. Định giá PE và PB của doanh nghiệp hiện lần lượt là 7.7 lần và 1.09 lần, thấp hơn lần lượt 20% và 30% so với trung bình 5 năm. KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FMC với định giá hợp lý là 44.200 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 21%.