Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 31/10

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PNJ

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), doanh thu thuần Quý 3/2025 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – sàn HSX) đạt 8.136 tỷ đồng (+14,1% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỷ đồng (+129,7% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 9 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.353 tỷ đồng (-13,3% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế 1.610 tỷ đồng (+16,5% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 80% và 82% kế hoạch năm. Kết quả này tương ứng 73,5% và 76% so với dự báo gần nhất của BVSC.

Mảng bán lẻ duy trì tăng trưởng bất chấp nhu cầu ảm đạm. Doanh số bán lẻ tăng 4,3% trong Quý 3 và 5,1% trong 9 tháng.

Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao 19,8% trong Quý 3(+221 bps so với cùng kỳ năm trước), trong đó biên gộp mảng bán lẻ ước tăng 595 bps so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí vận hành được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ chi phí SG&A trên lợi nhuận gộp cải thiện hơn 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. SG&A bình quân trên mỗi cửa hàng cũng giảm nhẹ một chữ số so với cùng kỳ năm trước.

Điều chỉnh tăng dự báo 2025. BVSC dự báo doanh thu 34.684 tỷ đồng (-8,3% yoy) và lợi nhuận sau thuế 2.402 tỷ đồng (+13,6% so với cùng kỳ năm trước). Dự báo được điều chỉnh tăng 13% về lợi nhuận do kết quả kinh doanh Quý 3 và biên lợi nhuận tốt hơn nhiều so với kỳ vọng.

Nghị định 232/2025/NĐ-CP mở ra cơ hội mới. Nghị định thay thế 24/2012/NĐ-CP, xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng của SJC. Ngoài ra, cơ chế cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ phần nào giải tỏa tình trạng thiếu hụt trong nước, đồng thời mở ra cơ hội cho ngành chế tác và xuất khẩu trang sức.

Ban lãnh đạo có cái nhìn tích cực hơn về triển vọng 2026. PNJ đang xây dựng nhiều kịch bản cho kế hoạch 2026, nhưng đã chia sẻ góc nhìn tích cực hơn về năm tới. BVSC dự báo doanh thu 36.490 tỷ đồng (+5,2% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế 2.633 tỷ đồng (+9,6% so với cùng kỳ năm trước).

BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PNJ ở mức giá mục tiêu 110.500 đồng/cổ phiếu (lần cập nhật trước 102.300 đồng/cổ phiếu), tương ứng với P/E mục tiêu 14,3 lần (mức trung vị của doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực) trên triển vọng lợi nhuận sáng hơn cho cả năm 2025 và 2026.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu KDH

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), Quý III/2025, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu tốt ở mức 1.098 tỷ đồng (tăng 335% so với cùng kỳ, tăng 4,7% so với quý trước), biên lợi nhuận gộp cao kỷ lục ở mức 70,7% (cao nhất từ 2024 đến nay) đưa lợi nhuận gộp tăng trưởng 391,7% so với cùng kỳ và 92% so với quý trước. Kết quả này tốt hơn dự kiến của MBS, do KDH đã ghi nhận lợi nhuận từ dự án Gladia.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2025 của KDH đạt mức 526 tỷ đồng, tăng 693% so với cùng kỳ và 168% so với quý trước. Tuy nhiên, do tỷ lệ sở hữu tại Gladia của KDH chỉ là 51%, mức lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 236 tỷ đồng, tăng 235% so với cùng kỳ và tăng 18% so với quý trước.

Lũy kế 9 tháng 2025, KDH ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 557 tỷ đồng, tăng 35,1% từ nền thấp của cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 58,7% mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2025.

Cụm dự án Gladia là động lực cho giai đoạn 2025-2026: Trong quý III/2025 vừa qua, các sản phẩm thấp tầng GĐ 1 của Gladia đã được mở bán và bàn giao, ghi nhận những tín hiệu tích cực về khả năng hấp thụ và giá bán. MBS kỳ vọng các giai đoạn tiếp theo của dự án này cũng sẽ nhận được tỷ lệ hấp thụ cao với mức giá bán tốt, là động lực để KDH ghi nhận lợi nhuận tích cực trong giai đoạn 2025-2026 và là nền tảng để có nguồn lực tiếp tục triển khai các dự án khác.

MBS kỳ vọng lợi nhuận ròng của KDH trong giai đoạn 2025-2026 sẽ tăng trưởng lần lượt 32% - 56% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, dự án Tân Tạo cũng được kỳ vọng đẩy nhanh pháp lý khi có tín hiệu tích cực từ các cơ chế liên quan đối với các dự án gặp vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng (Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024).

MBS duy trì khuyến nghị Kkhả quan cho KDH với giá mục tiêu mới là 43.200 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá 20,8%. Giá mục tiêu này cao hơn 20% so với giá mục tiêu gần nhất do MBS: tăng giá bán dự phóng tại Gladia, áp dụng mức chiết khấu thấp hơn cho dự án Tân Tạo, bù đắp cho tác động tiêu cực của việc điều chỉnh tăng chi phí tiền sử dụng đất tại dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng theo số liệu thực tế. Hiện tại, KDH đang được giao dịch ở mức P/B forward 2025 là 2.0x và P/B trailing 2.1x - thấp hơn so với P/B trung bình 5 năm (2.2x).