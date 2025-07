Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/7

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu NT2

Công ty Chứng khoán Mirae Asset nâng giá mục tiêu cổ phiếu NT2 của Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lên 23.300 đồng/cổ phiếu, đồng thời khuyến nghị tăng tỷ trọng khi cổ phiếu đã tăng 17% kể từ báo cáo trước đó.

Trong quý II/2025, NT2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 326 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ năm trước, dù sản lượng điện giảm 24% xuống còn 776 triệu kWh. Sản lượng điện hợp đồng (Qc) lại tăng 21% lên 956 triệu kWh, giúp hệ số alpha đạt 123%. Doanh thu thuần đạt 2.081 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ nhưng biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh lên mức 18%, so với 6% của quý II/2024. Yếu tố hỗ trợ chính đến từ giá bán điện bình quân tăng 21% trong khi giá khí đầu vào chỉ tăng nhẹ 2%.

Lũy kế 6 tháng, sản lượng hợp đồng Qc tăng gấp đôi đạt 1.584 triệu kWh, doanh thu thuần đạt 3.508 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ đồng, tăng 910% so với cùng kỳ và vượt 30% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Mirae Asset dự phóng sản lượng điện năm 2025 đạt 3.154 triệu kWh, tăng 15% so với năm 2024, với sản lượng hợp đồng đạt 3.470 triệu kWh, hệ số alpha 110%. Doanh thu thuần cả năm dự kiến đạt 7.568 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 532 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 542% so với năm trước. NT2 cũng được kỳ vọng chi trả cổ tức 1.000 đồng/cp, tương ứng lợi suất 5%.

Mirae Asset nhận định, Nhơn Trạch 2 sẽ hưởng lợi khi các nhà máy nhiệt điện khí Phú Mỹ 2.2 và 3 chuyển sang sử dụng LNG sau khi hợp đồng BOT hết hạn, đồng thời công ty chỉ lên kế hoạch tiểu tu vào tháng 7/2025, hạn chế gián đoạn sản xuất. Các chỉ số thanh khoản và dòng tiền hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể, tạo nền tảng cho đà tăng trưởng ổn định trong nửa cuối năm 2025.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DGC

Công ty Chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC), hỗ trợ bởi lợi nhuận phục hồi và tiềm năng được thêm vào bởi các quỹ ETF nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi. SSI kỳ vọng thông báo nâng hạng sẽ được đưa ra vào tháng 10/2025, và dòng vốn ETF dự kiến sẽ chảy vào trong vòng 6–12 tháng sau đó.

Áp dụng hệ số P/E mục tiêu không đổi là 12x (cao hơn mức trung bình 5 năm là 10,5x, phản ánh kỳ vọng nâng hạng thị trường) trên lợi nhuận dự phóng năm 2026 (từ 2025), SSI điều chỉnh giá mục tiêu 12 tháng lên 122.000 đồng/cổ phiếu (tăng từ 101.000 đồng).