Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/9

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu BID

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận ròng của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID - sàn HSX) dự kiến tăng trưởng 9,7%/18,7% so với cùng kỳ do đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và thu hồi nợ xấu đã xử lý rủi ro. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến tăng so với cùng kỳ do có thể vẫn chịu ảnh hưởng từ áp lực thuế quan.

MBS khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu BID với giá mục tiêu là 48.000 đồng/cổ phiếu và hạ giá mục tiêu 7% so với báo cáo trước do giảm EPS 2025/2026 lần lượt 16%/14% và giảm P/B định giá do chất lượng tài sản dự kiến suy giảm mạnh hơn.

MBS đưa ra mức định giá P/B là 1.8x cho trung bình BVPS 2025-2026, với luận điểm đầu tư: vị thế dẫn đầu ngành về quy mô tín dụng, chất lượng tài sản kỳ vọng hồi phục trong nửa cuối năm, kế hoạch tăng vốn và định giá hấp dẫn. Rủi ro đầu tư bao gồm: NIM giảm mạnh hơn kỳ vọng, chất lượng tài sản cải thiện chậm hơn kỳ vọng.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GAS

Sau khi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF), Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GAS, mức giá mục tiêu trong vòng 12 tháng tới là 72.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn 11,8% so với mức giá 64.900 đồng ngày 28/8.

Doanh thu cải thiện và duy trì được đà tăng trưởng trong 2024 và 6 tháng của năm 2025, tuy nhiên lợi nhuận vẫn chịu sức ép từ chi phí đầu vào biến động. Lợi nhuận ròng 2025 sẽ được hỗ trợ bởi hoàn nhập dự phòng. Tăng trưởng kinh tế vĩ mô sẽ tạo động lực chung cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng của cả nước.

Mảng kinh doanh LPG của GAS trên thị trường quốc tế đang trên đà phát triển (thị phần tại Campuchia ~65%). Thời gian tới thị trường tiêu thụ LPG Campuchia được dự báo CAGR giai đoạn 2021-2040 sẽ đạt 7%/năm nhờ tăng mức độ sử dụng xe tuk-tuk. Ngoài ra, tuyến nhập khẩu từ Việt Nam hiện là trục chi phối nhập LPG của Campuchia.

GAS giữ vai trò then chốt trong việc phát triển và cung ứng LNG. Tuy hướng tới chuyển đổi cơ cấu năng lượng sang năng lượng tái tạo, LNG vẫn được xem là nhiên liệu chuyển tiếp đóng vai trò quan trọng trong trung hạn. Trong đó, GAS đã có sẵn lợi thế về hạ tầng - cảng LNG Thị Vải đã đi vào hoạt động.

GAS đã duy trì chính sách cổ tức tiền mặt khá cao và ổn định trong giai đoạn 2012-2023. Năm 2024 do bối cảnh lợi nhuận chịu sức ép nên tỷ lệ trả cổ tức giảm xuống còn 21%. Trong ngắn hạn, dự kiến GAS sẽ duy trì cổ tức ở mức hạn chế để cân bằng dòng tiền hoạt động.

Rủi ro: Biên lợi nhuận của GAS chưa có tín hiệu cải thiện do áp lực chi phí đầu vào và giá bán bị điều tiết: Giá giao ngay LNG toàn cầu có độ biến động cao; Đối thủ kinh doanh LPG sử dụng chiến lược “giảm giá để lấy thị phần”, tạo áp lực trực tiếp lên biên lợi nhuận của GAS.

Rủi ro phụ thuộc vào EVN và các nhà máy điện: nguy cơ phát sinh rủi ro thanh toán hoặc thay đổi cơ chế giá điện; biên lợi nhuận phụ thuộc vào các hợp đồng mua bán điện - khí với EVN và các nhà máy điện.

Các dự án dầu khí trong nước đang triển khai bị chậm tiến độ: thủ tục pháp lý kéo dài; rủi ro chính trị, tranh chấp chủ quyền; chậm trễ trong triển khai hạ tầng khí.