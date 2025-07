Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/7

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu POW

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) đánh giá triển vọng của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) trong năm 2025 sẽ tương đối ổn định, do chịu tác động đan xen của cả yếu tố tích cực và tiêu cực, trong khi triển vọng dài hạn được đánh giá là tích cực nhờ các yếu tố hỗ trợ cơ bản.

Năm 2024 là giai đoạn nhiều khó khăn với POW khi các nhà máy vận hành dưới công suất tối ưu. Tuy nhiên, nhờ khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng từ bồi thường bảo hiểm, lợi nhuận ròng của công ty vẫn tăng nhẹ.

Bước sang quý I/2025, tình hình đã sáng sủa hơn. Tất cả các nhà máy điện của PV Power đều hoạt động hiệu quả, đưa sản lượng điện tăng 20% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 8.150 tỷ đồng (+30%) và lãi ròng ghi nhận 445 tỷ đồng (+60%).

ABS đánh giá POW đang được hưởng lợi từ nhiều yếu tố vĩ mô: Nhu cầu điện tăng nhờ tăng trưởng GDP kỳ vọng đạt trên 8%, nhóm thủy điện vận hành thuận lợi do bước vào mùa mưa từ quý III trở đi, trong khi điện than vẫn là nguồn điện nền ổn định. Dù điện khí còn gặp thách thức do giá khí cao và bị cạnh tranh từ thủy điện, nhưng tình hình có thể thay đổi khi hai nhà máy LNG Nhơn Trạch 3 và 4 – với tổng công suất 1.560MW – lần lượt đi vào vận hành từ tháng 8 và cuối năm nay.

2 dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam này được kỳ vọng sẽ nâng công suất của POW thêm 36%, tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Dù có thể lỗ trong 1–2 năm đầu do khấu hao và lãi vay, nhưng từ năm 2027 trở đi, khi hoạt động ổn định, sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận.

ABS đánh giá khả quan đối với POW, với giá mục tiêu 14.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng tăng hơn 10% so với thị giá ngày 1/7.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VEA

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), kế hoạch 2025 của Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA) là doanh thu 4.586 tỷ đồng (tăng 12% so với năm trước), cao hơn 13% so với dự báo BSC; lợi nhuận trước thuế 6.765 tỷ đồng (giảm 9% so với năm trước), cao hơn 1% so với dự báo BSC.

Công ty đề xuất chia cổ tức tiền mặt 4.658 đồng/cổ phiếu, tương đương 6.190 tỷ đồng (tỷ suất cổ tức tiền mặt 12% tại ngày 30/06). Tuy nhiên, Bộ Công Thương chưa có ý kiến chính thức về việc chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối lợi nhuận theo ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, đảm bảo chi trả bằng tiền mặt trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội.

Mức cổ tức này tương đương với 5 năm trước đó và công ty có lượng tiền mặt tại thời điểm quý I/2025 là 16.500 tỷ đồng, do đó, việc chi trả cổ tức 6.190 tỷ đồng không phải là vấn đề khó khăn.

Hoạt động kinh doanh: Tích cực tiết giảm chi phí, xây dựng lộ trình tái cơ cấu các công ty con, công ty liên kết; Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị và đang tìm đơn vị tư vấn chiến lược cho kế hoạch 2030 – 2045. Hưởng ứng nghị quyết 57 (đột phá phát triển khoa học, đổi mới công nghệ quốc gia), công ty đã liên kết với các viện nghiên cứu, đại học Bách Khoa Hà Nội và TP.HCM để khai thác tiềm năng cơ sở nghiên cứu, giải phóng nguồn lực lao động; Nghiên cứu tham gia ngành công nghiệp đường sắt và sau đó sẽ là các dự án năng lượng tái tạo.

Do đó, BSC khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VEA với giá mục tiêu 41.500 đồng/cổ phiếu.