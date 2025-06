Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/6

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DDV

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Công ty CP DAP – Vinachem (DDV) với tiềm năng tăng giá 18,5% và tỷ lệ cổ tức 3,5%.

DDV là nhà sản xuất và phân phối phân bón DAP hàng đầu Việt Nam với 28% thị phần tiêu thụ toàn quốc, tập trung tại khu vực miền Nam. P/E trượt ở mức 14,2 lần thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm là 32,2 lần, và đang định giá thấp triển vọng tăng trưởng lợi nhuận (LN) của công ty.

LN ròng Quý 1/2025 tăng mạnh 362,7% so với cùng kỳ lên 121,7 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu DAP tăng mạnh và biên LN gộp mở rộng.

Tình hình tài chính vững mạnh, không nợ vay và tổng tài sản thanh khoản cuối Q1/25 chiếm 55,5% tổng tài sản giúp DDV đáp ứng tốt nhu cầu vốn lưu động.

VNDIRECT dự báo LN ròng tăng trưởng mạnh 151,9% so với cùng kỳ lên 424 tỷ đồng trong 2025 nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi (DAP) tăng trưởng mạnh mẽ.

VNDIRECT kết hợp phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền (DCF) và phương pháp định giá so sánh P/B với trọng số bằng nhau để đưa ra giá mục tiêu 30.000 đồng/cổ phiếu cho DDV, dựa trên các giả định sau: VNDIRECT sử dụng mức lãi suất phi rủi ro là 3,0% (dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tại ngày 31/12/2024); VNDIRECT áp dụng mức phần bù rủi ro thị trường là 8,35% (dựa trên báo cáo cập nhật của Damodaran vào cuối năm 2024); và Hệ số P/B mục tiêu cho DDV trong năm 2025 là 2,1x, tương đương với mức +1 độ lệch chuẩn so với mức P/B trung bình bốn năm của DDV trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2025.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GMD

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Quý I/2025, doanh thu thuần của CTCP Gemadept (GMD) đạt 1.277 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, hoạt động cốt lõi khai thác cảng đóng góp 1.138 tỷ đồng (tăng 35%). Lợi nhuận sau thuế quý I của GMD đạt 528 tỷ đồng (giảm 20%), tăng 36% so với cùng kỳ 2024 nếu loại bỏ khoản lợi nhuận bất thường từ bán cảng Nam Hải trong quý I/2024.

Sản lượng hàng qua cảng năm 2025 kỳ vọng đi ngang so với 2024 do tăng trưởng mạnh nửa đầu năm (nhờ xu hướng đẩy nhanh nhập hàng trong thời hạn tạm hoãn thuế) bù đắp cho phần sản lượng thâm hụt từ quý III/2025 trở đi khi mức thuế đối ứng cao tương đối so với các quốc gia khác được áp dụng cho Việt Nam. Sản lượng hàng qua cảng GMD trong 2026 dự kiến sẽ giảm từ 8-10% so với năm trước.

Thuế đối ứng sẽ tác động không đáng kể đến lộ trình tăng giá dịch vụ của GMD. Giá dịch vụ cảng khu vực phía Bắc và phía Nam kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng trung bình từ 3-4%/năm và 5-8%/năm giai đoạn từ nay đến hết 2028.

Dựa trên triển vọng doanh nghiệp và rủi ro từ những thay đổi trong chính sách thuế quan, KBSV đưa ra khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu GMD với mức giá mục tiêu là 69.000 đồng/cổ phiếu.