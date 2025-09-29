Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/9

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu SCS

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), nửa đầu năm 2025, Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) ghi nhận doanh thu 558 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ), hoàn thành 48% doanh thu kế hoạch 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 359 tỷ đồng (tăng 7%), tốc độ tăng trưởng chậm hơn đáng kể so với doanh thu do SCS đã hết thời gian ưu đãi thuế từ cuối 2024, chịu mức thuế 20% từ 2025.

Thông lượng hàng quốc tế của SCS năm 2025 dự kiến đạt mức tăng trưởng 7,5% nhờ: thu hút thêm 2 khách hàng quốc tế mới trong nửa đầu năm và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất vận hành từ quý II/2025. Trong trung và dài hạn, dù SCS sẽ vẫn hưởng lợi nhờ nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng trưởng ổn định cũng như kế hoạch mở rộng đội bay và đường bay liên tục của Vietjet (VJC), doanh nghiệp có thể sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ 2027 khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

KBSV đánh giá SCS có khả năng cao sẽ được chọn tham gia vào dự án nhà ga hàng hóa tại Long Thành khi mà cho tới nay ACV mới chỉ làm việc với duy nhất SCS. Việc SCS có thể tham gia vào Long Thành kỳ vọng đảm bảo tiềm năng tăng trưởng dài hạn tích cực cho SCS, tái định giá doanh nghiệp ở mức cao hơn.

SCS luôn duy trì mức chi trả cổ tức tiền mặt cao trong những năm gần đây. Với tình hình tài chính khỏe mạnh cùng dòng tiền lớn, không có nợ vay, chúng tôi cho rằng SCS sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao trong các năm tới. Mức cổ tức năm 2025 dự kiến ở mức 6.000 đồng/cổ phiếu.

Dựa trên kết quả định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị mua với cổ phiếu SCS, mức giá mục tiêu 71.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng dành cho cổ phiếu MWG

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), kết quả kinh doanh tháng 8/2025 của Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Lũy kế 8 tháng 2025, MWG ghi nhận doanh thu tăng 13,5% đạt 99.801 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu 2025 do Công ty đặt ra và đạt 65% so với dự phóng trước đó của chúng tôi.

MWG đặt ra định hướng chiến lược mới trong giai đoạn 2026F - 2030F: mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kép CAGR >15%/năm đối với chuỗi Thế giới di động/Điện máy xanh; chuỗi Bách hóa xanh mở rộng mạng lưới cửa hàng đến miền Bắc từ năm 2026F và mở mới 1,000 cửa hàng/năm. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo đặt mục tiêu IPO cho Thế giới di động (chuỗi Thế giới di động/Điện máy xanh) vào năm 2030, IPO Bách Hóa Xanh vào năm 2028 và hướng đến IPO chuỗi Erablue.

Với nền tảng hạ tầng, dịch vụ vững chắc; kỳ vọng giành thêm thị phần từ các cửa hàng nhỏ lẻ và dung lượng thị trường bán lẻ bách hóa còn rất lớn cùng với hiệu suất vận hành liên tục cải thiện, PHS tin rằng MWG sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

PHS điều chỉnh dự phóng kết quả kinh doanh năm 2025F/26F với doanh thu đạt lần lượt là 153.911/173.079 tỷ đồng (tăng 14,6%/12,5%) và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 6.289/7.821 tỷ đồng (tăng 68,5%/24,4%). Biên lợi nhuận ròng của MWG năm 2025F/26F đạt mức 4,1%/4,5%.

Sử dụng phương pháp SOTP và DCF, PHS ước tính giá hợp lý dành cho MWG là 92.500 đồng/cổ phiếu. Với mức tăng giá tiềm năng là 17% so với giá đóng cửa ngày 24/9/2025, PHS nâng khuyến nghị từ nắm giữ thành tăng tỷ trọng.