Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/5

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VHC

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) xuống trung lập với tiềm năng tăng giá 3,2% và tỷ suất cổ tức 3,8%. VNDIRECT điều chỉnh giá mục tiêu 35,1% sau khi giá cổ phiếu đã giảm 27% kể từ báo cáo gần nhất.

Động lực thay đổi giá mục tiêu đến từ điều chỉnh lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025-2026 trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và thay đổi giả định WACC.

P/E năm 2025 là 11,6x thể hiện kỳ vọng về tăng trưởng của VHC trong kịch bản cơ sở là 15-25% thuế.

VNDIRECT sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và P/E để xác định giá mục tiêu. VNDIRECT điều chỉnh giảm giá mục tiêu theo phương pháp CKDT do tác động trái chiều của việc điều chỉnh lợi nhuận giảm 23,7% trong năm 2025 và giảm 22,6% trong năm 2026 và điều chỉnh tăng WACC lên 11,3% từ 10,4% do tăng lợi suất phi rủi ro lên 2,98% từ mức 2,68% (dựa theo lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm vào ngày 30/1) và phần bù rủi ro tăng từ 7,8% lên 8,35%. Với phương pháp P/E, VNDIRECT điều chỉnh P/E xuống mức trung bình 5 năm là 10.5x, phản ảnh tiềm năng tăng trưởng chậm lại giữa biến động toàn cầu.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VPB

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), Quý 1/2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) ghi nhận doanh thu hoạt động (TOI) đạt 15,562 tỷ đồng (+16,1% so với cùng kỳ) chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng (TTTD) đạt 5,4% so với đầu năm (Quý 1/2024: 1,9% so với đầu năm) trong khi đó NIM chỉ giảm nhẹ 6 điểm cơ bản (đcb) xuống mức 5,8%. Thu nhập ngoài lãi trong Quý 1/2025 nhích nhẹ 5.6% so với cùng kỳ chủ yếu được hỗ trợ bởi thu nhập từ hoạt động xử lý nợ tăng 83.8% so với cùng kỳ. Mặc dù chi phí trích lập trong Quý 1/2025 đạt 6,677 tỷ đồng (+15.9% so với cùng kỳ), nhưng tỷ lệ CIR vượt trội so với ngành ở mức 24,9% giúp lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 3,934 tỷ đồng, +25.2% so với cùng kỳ. Mức LNST này bằng với 19,2% dự báo cả năm của MBS. Kế hoạch tham vọng trong năm 2025 dù thách thức vẫn còn.

Trong năm 2025, VPB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 25,270 tỷ đồng dựa trên mục tiêu TTTD đạt 25% so với cùng kỳ và TTHĐ đạt 34% so với cùng kỳ; trong đó FECredit (FEC), VPBank Securties (VPBS) và công ty bảo hiểm OPES (OPES) đạt lần lượt 1.100 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 636 tỷ đồng LNTT. Điều này có nghĩa là lợi nhuận trong Quý 1/2025 đạt 19% kế hoạch cả năm.

MBS duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VPB với giá mục tiêu 25.250 đồng/cổ phiếu.

MBS duy trì dự phóng lợi nhuận cả năm so với lần gần nhất nhưng điều chỉnh tăng mức P/B mục tiêu lên 1.2x nhờ chất lượng tài sản cải thiện đáng kể. MBS tin rằng P/B 1.2x vẫn hấp dẫn cho VPB trong dài hạn. Hệ sinh thái toàn diện cùng với độ dày CAR vượt trội sẽ thúc đẩy nhiều nguồn lợi nhuận của VPB.