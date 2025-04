Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/4

Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu VTP

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đánh giá VTP có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm đóng góp tiềm năng của Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn cùng với việc VTP thực hiện tăng vốn chủ sở hữu năm 2025.

SHS duy trì quan điểm tích cực với cổ phiếu VTP nhờ triển vọng lợi nhuận hấp dẫn - là doanh nghiệp đầu ngành trong mảng giao nhận truyền thống, VTP đang có những bước tiến chiến lược trong phát triển hạ tầng logistics quốc gia. Công viên logistics Lạng Sơn dự kiến bắt đầu đóng góp khoảng 2-3% vào lợi nhuận sau thuế của VTP từ năm 2025 và sẽ tăng mạnh từ năm 2026 - 2027.

Hiện mô hình dự báo của SHS chưa bao gồm tiềm năng từ các dự án đang xem xét như: Dự án Công viên Logistics Lạng Sơn, Dự án cửa khẩu thông minh và Dự án ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1.

SHS sẽ thực hiện cập nhật định giá cổ phiếu VTP khi có thêm thông tin rõ ràng về: Chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, mức độ tác động cụ thể đến hoạt động kinh doanh của VTP; Thông tin chi tiết liên quan đến các dự án lớn (bao gồm tiến độ triển khai, quy mô đầu tư, mức đóng góp vào kết quả kinh doanh) và Kế hoạch tăng vốn và sử dụng vốn chủ sở hữu sau khi được Tập đoàn Viettel và Bộ Quốc Phòng phê duyệt. Những yếu tố này sẽ được đưa vào các báo cáo cập nhật tiếp theo khi có thông tin cụ thể hơn về bức tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DCM

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) kỳ vọng triển vọng kinh doanh năm 2025 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) sẽ khả quan được hỗ trợ bởi giá khí đầu vào được dự báo giảm trong khi giá bán được dự báo tăng so với cùng kỳ. VCBS khuyến nghị mua với DCM, giá mục tiêu 38.141 đồng/cổ phiếu, giảm 10% so với giá mục tiêu trong báo cáo tháng 2 của SHS do SHS điều chỉnh dự báo giảm giá dầu Brent 7% và tăng dự báo giá dầu nhiên liệu 4% so với dự báo trước đó, đồng thời giảm sản lượng tiêu thụ 5% so với dự báo trước đó.

Luận điểm đầu tư: Giá khí đầu vào năm 2025 được dự báo giảm dựa trên triển vọng giá dầu được các tổ chức Thế giới dự báo giảm.

Bên cạnh đó, tác động của chính sách thuế quan của Mỹ sẽ khiến chi phí sản xuất phân bón tăng, đẩy giá urê toàn cầu tăng nhẹ.

Dự báo giá phân Urê toàn cầu sẽ tăng khoảng 4%. Giá phân Urê trong nước được kỳ vọng sẽ tăng theo xu hướng tăng trưởng của giá Urê thế giới, tuy nhiên mức tăng trong nước dự kiến sẽ thấp hơn, đồng thời thu hẹp dần khoảng cách so với giá phân Urê toàn cầu.

Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ phân bón Thế giới 2025 được dự báo tăng 2%, nhu cầu tiêu thụ phân bón urê trong nước tăng 3% so với mức tiêu thụ trong năm 2024.

VCBS dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 14.499 tỷ đồng (tăng 8% so với năm trước) và 1.409 tỷ đồng (tăng 5%) dựa trên kịch bản giá dầu Brent và giá dầu FO năm 2025 ở mức 65 USD/thùng (giảm 20%) và 412 USD/thùng (giảm 10%).