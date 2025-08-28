Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/8

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FPT

Doanh thu 7 tháng năm 2025 của Công ty cổ phần FPT (FPT) tăng 11,2% so với cùng kỳ, với hỗ trợ từ mảng Viễn thông trong bối cảnh mảng công nghệ thông tin (CNTT) gặp nhiều khó khăn tuy đã có sự cải thiện so với tháng 6/2025. Lợi nhuận (LN) ròng tăng trưởng 20,1% nhờ cắt giảm chi phí và doanh thu tài chính.

Định giá về vùng hấp dẫn với P/E 2025-26 16.7x, thấp hơn 28% so với trung bình 2 năm cùng kỳ vọng tăng trưởng LN ròng phục hồi 20% CAGR từ 2025-27, MBS cho rằng đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu tích lũy FPT.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu là 124.000 đồng/cổ phiếu (giảm 2% so với báo cáo trước) do điều chỉnh giảm EPS 2025/26/27 lần lượt 0.3%/1%/0.4%, phản ánh giảm triển vọng mảng CNTT. Trong ngắn hạn, những khó khăn về thị trường chung, đến từ bất ổn thuế quan là yếu tố cản trở đà tăng giá của FPT. Tuy nhiên, nhìn về trung dài hạn, với chủ trương thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân của nhà nước, cùng xu hướng phát triển mạnh mẽ AI và chuyển đổi số, FPT vẫn là cổ phiếu cần được ưu tiên trong danh mục. MBS cho rằng, những nhịp giảm giá của cổ phiếu sẽ là cơ hội hấp dẫn để tích lũy FPT.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DXG

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực trong đợt mở bán đầu tiên của The Prive, do đó, điều chỉnh kỳ vọng về tăng 20% giá bán trung bình năm 2025 tại The Prive lên mức 120 triệu đồng/m2, tăng 67% số lượng căn hộ mở bán lên 1.588 căn - tương đương 6 block.

Năm 2025, BSC nâng 86% dự báo doanh thu mở bán mới của Đất Xanh (DXG) lên mức 18.581 tỷ đồng, giữ nguyên dự phóng doanh thu thuần 4.089 tỷ đồng (giảm 14% so với năm trước) nhưng tăng 9,6% dự phóng lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiếu số 318 tỷ đồng (tăng 26%) do điều chỉnh giảm chi phí lãi vay.

Năm 2026, BSC dự báo doanh thu thuần 4.710 tỷ đồng (tăng 15% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiếu số 346 tỷ đồng (tăng 9%) tiếp tục được dẫn dắt bởi mảng môi giới và Gem Sky World. BSC cho rằng, dự án The Prive sẽ đủ điều kiện bàn giao từ năm 2027.

Do đó, BSC khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DXG với giá mục tiêu 27.400 đồng/cổ phiếu.