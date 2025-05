Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/5

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu SZC

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế trừ cổ đông thiểu số năm 2025 của CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) lần lượt là 843 tỷ đồng (-3% so với cùng kỳ năm trước) và 270 tỷ đồng (-11% so với cùng kỳ năm trước). BVSC dự phóng SZC sẽ bàn giao 29ha chào thuê KCN với giá chào thuê 84 USD/m2/kỳ thuê (+0% so với cùng kỳ năm trước). Trong khi đó, BOT 768 ước tính đóng góp 66 tỷ đồng vào doanh thu 2025 cùng với bàn giao một phần KDC Hữu Phước phần nào bù đắp cho sự sụt giảm ở khu công nghiệp.

Mặc dù, những tác động của thuế quan có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức ư trong ngắn hạn, BVSC đánh giá cao tiềm năng dài hạn của SZC khi: triển vọng chung ở Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn rất lớn với nhiều dự án trọng điểm quốc gia đang và chuẩn bị triển khai; quỹ đất lớn để phát triển KCN với giá cho thuê cạnh tranh so với các KCN trong khu vực; và quỹ đất khu đô thị lớn với giá vốn thấp.

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với SZC với giá mục tiêu 41.862 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside +18,6% so với giá thị trường ngày 26/5.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GEG

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu của CTCP Điện Gia Lai (GEG) và giá mục tiêu 18.900 đồng/cổ phiếu tăng 18% so với giá mục tiêu 16.000 đồng/ cổ phiếu do phản ánh thông tin về giá điện mới của dự án TPĐ1 và khoản hồi tố 443 tỷ đồng. Trong năm 2025, VCBS kỳ vọng các nhà máy của GEG sẽ tiếp tục hoạt động ổn định.

Trong năm 2025, VCBS kỳ vọng GEG sẽ tăng trưởng đột phá với doanh thu dự phóng ở mức 3.354 tỷ đồng (tăng 44% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 657 tỷ đồng (tăng 614%).

Động lực tăng trưởng của GEG đến từ các yếu tố chính như sau: Mảng điện gió tăng trưởng đột biến do GEG đã ký phụ lục PPA cho dự án TPĐ 1 với giá điện 1.813 VND/kWh đồng thời ghi nhận khoản hồi tố doanh thu khoảng 443 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các nhà máy của GEG hoạt động ổn định, dư nợ giảm giúp cải thiện lợi nhuận sau thuế. Sản lượng kỳ vọng tăng nhẹ 1%.

Ngoài ra, GEG chia sẻ tại AGM 2025 về việc bán 25% cổ phần CTCP Thủy điện Trường Phú với giá tối thiểu 36 tỷ/MW, dự kiến thu về khoảng 218 tỷ đồng, lãi trước thuế ghi nhận khoảng 120 tỷ đồng. Theo VCBS tìm hiểu, thương vụ này dự kiến có thể sẽ hoàn tất trong quý II/2025. Tuy nhiên, dựa trên quan điểm thận trọng, VCBS chưa phản ánh thông tin này vào mô hình định giá.