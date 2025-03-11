Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/10

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FPT

9 tháng năm 2025, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần FPT (FPT) đạt 49.887 tỷ đồng (+10,3% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế so với cổ đông thiểu số là 6.867 tỷ đồng (+19,2% so với cùng kỳ năm trước). Tính riêng Quý 3, lợi nhuận sau thuế so với cổ đông thiểu số tăng trưởng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ IT quốc tế: Doanh thu +12,8% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận +12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ IT trong nước: Doanh thu +1,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận +31,9% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ viễn thông: Doanh thu +11,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận +21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giáo dục, đầu tư và khác: Doanh thu +3,9% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận +21,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu riêng mảng Giáo dục chỉ đi ngang so với cùng kỳ.

Tín hiệu khả quan từ giá trị hợp đồng ký mới: Giá trị ký mới tăng tốc, lũy kế tăng trưởng 14,4% so với cùng kỳ năm trước (tháng trước 12,2% so với cùng kỳ năm trước), trong đó số lượng hợp đồng có trị giá trên 10 triệu USD tăng trưởng gần gấp đôi so với năm ngoái. Ngoài ra, thời gian gần đây FPT có ký kết hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD tại Châu Á và 100 triệu USD tại Mỹ, được thực lần lượt trong 5 và 3 năm. Xu hướng cải thiện này tương đồng với các doanh nghiệp cùng ngành như Accenture, HCL, TCS, InfoSys,…

Chi tiêu IT vẫn có sự tăng trưởng nhưng chọn lọc hơn: Dự báo hồi tháng 7/2025 của Gartner dựa trên khảo sát 252 lãnh đạo cấp cao nhiều ngành công nghiệp tại Bắc Mỹ và Tây Âu cho thấy nhu cầu chi tiêu IT năm 2025 có thể tăng 7,9% yoy, nhờ chi tiêu cho hạ tầng Data Center tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm Dịch vụ IT và Phần mềm được dự báo tăng lần lượt 4,4% và 10,5% so với cùng kỳ năm trước – tốc độ giảm nhẹ so với năm trước.

Triển vọng 2025–2026: Về doanh thu, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo lần lượt 69.055 tỷ đồng (+9,7% so với cùng kỳ năm trước) và 78.218 tỷ đồng (+13,3% so với cùng kỳ năm trước). Về lợi nhuận sau thuế so với cổ đông thiểu số, BVSC dự báo lần lượt 9.302 tỷ đồng (+18,5% so với cùng kỳ năm trước) và 10.780 tỷ đồng (+15,9% so với cùng kỳ năm trước). Dự báo tương ứng với P/E dự phóng 18,0x cho năm 2025 và 15,5x cho năm 2026.

Cân đối giữa triển vọng tăng trưởng 2025–2026 và phương pháp định giá tổng hợp từng phần (SoTP), BVSC xác định giá trị hợp lý cho FPT trong 12 tháng tới 115.000 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị OUTPERFORM. Mức P/E dự phóng 2026 - 15,5x là khá hấp dẫn so với trung bình 20x của các doanh nghiệp cùng ngành và so với bình quân 5 năm gần nhất. BVSC kỳ vọng xu hướng phục hồi đơn hàng ký mới của ngành sẽ tiếp diễn, góp phần dẫn dắt dòng tiền và kỳ vọng đầu tư quay trở lại với ngành dịch vụ IT trên toàn cầu.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VPB

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) tiếp tục thể hiện chiến lược tăng trưởng quy mô vượt trội so với ngành, được hỗ trợ bởi các khách hàng lớn trong hệ sinh thái và bộ đệm CAR duy trì nhóm cao đầu ngành. Nhờ đó, xu hướng phục hồi tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục được đảm bảo, ROAE (TTM) cải thiện liên tiếp qua các quý từ 2024 đến nay và đạt 14.6% tại cuối quý III/2025.

Dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2025 sẽ vượt kế hoạch 25.3 nghìn tỷ đề ra từ đầu năm, đánh dấu 1 sự thay đổi đáng kể khi 4 năm liền trước ngân hàng chưa từng hoàn thành kế hoạch. VPB đang rất tích cực chuẩn bị vốn cho kế hoạch tăng trưởng tham vọng trong 5 năm tới, qua việc IPO VPBankS (25% cổ phần) và khả năng bán thêm 5% cho SMBC trong đầu năm sau.

Tại mức giá hiện tại, VPB đang có P/B TTM = 1.55x (nhỉnh hơn nhẹ so với trung bình 7 năm qua ở mức 1.3x) và P/B FW 1 năm = 1.4x. Dựa trên giá mục tiêu tại báo cáo BSC10 gần nhất là 35,650 đồng/cổ phiếu, BSC duy trì khuyến nghị mua với VPB.