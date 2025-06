Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/6

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ANV

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Nam Việt (ANV) với mức giá mục tiêu là 24.058 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E 11,5x trong bối cảnh thị trường xuất khẩu cá tra và cá rô phi gặp nhiều thuận lợi ở thị trường châu Mỹ và EU.

Trong quý 1/2025, doanh thu thuần (DTT) và lợi nhuận sau thuế (LNST) của ANV đạt lần lượt là 1.106 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ năm trước) và 132 tỷ đồng (tăng 676% so với cùng kỳ năm trước). Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng xuất khẩu thủy sản sang Mexico và Brazil với trị giá xuất khẩu tăng lần lượt là 160% và 60%. LNST được cải thiện nhờ giá thức ăn cho cá giảm bình quân 12% yoy trong những tháng đầu năm.

Luận điểm đầu tư: Xuất khẩu cá tra sang thị trường châu Mỹ và châu Âu còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Cụ thể, nhu cầu tiêu thụ cá tra ở Mỹ có thể sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế đối ứng, do chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhập khẩu của Mỹ với mức giá rẻ hơn các loại cá khác; Các đối thủ cạnh tranh như cá tuyết bị hạn chế đánh bắt và cá minh thái bị cấm vận ở Mỹ và chịu mức thuế cao ở EU; Cá tra Việt Nam có nhiều tiềm năng xuất khẩu vào Brazil nhờ những thuận lợi trong đàm phán giữa hai nước gần đây.

Bên cạnh đó, tiêu thụ cá tra ở thị trường nội địa có xu hướng tăng trưởng tích cực. Sản lượng tiêu thụ cá tra ở Việt Nam được dự báo sẽ đạt khoảng 121 nghìn tấn (tăng 0,56% yoy) trong năm 2025. Đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp thủy sản cải thiện doanh thu nội địa.

Ngoài ra, cá rô phi Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thị phần ở Mỹ nhờ đối thủ Trung Quốc bị áp mức thuế đối ứng cao. Cá rô phi Trung Quốc có thể bị áp mức thuế đối ứng cao 30%, khiến giá xuất khẩu loại cá này vào thị trường Mỹ được dự báo cao hơn 35% so với giá cá rô phi Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Một điểm tích cực khác là biên lợi nhuận của ANV được cải thiện nhờ giá bột cá và bột ngô được dự báo có xu hướng duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ trong năm 2025.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) là cổ phiếu đáng quan tâm trong ngành bán lẻ bởi sự hưởng lợi từ xu hướng minh bạch hóa thị trường và nhu cầu tiêu dùng gia tăng. Trong tháng 5/2025, MWG đạt doanh thu 12.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ nhờ sự bồng nổ của các sản phẩm điện thoại, máy tính bảng và laptop, với mức tăng từ 20–50%.

Lực cầu này một phần đến từ quy định yêu cầu hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử, thúc đẩy việc trang bị thiết bị minh bạch. Doanh thu mảng bách hóa (BHX) tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5, dù có chững lại so với các tháng trước do mùa mưa và tốc độ mở rộng cửa hàng giảm.

MWG cũng hưởng lợi từ chiến dịch siết hàng giả của cơ quan chức năng đối với thuốc, sữa, mỹ phẩm... giúp chuỗi An Khang, AvaKids gia tăng doanh thu. Doanh thu khác trong tháng 5 đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 32% so với tháng trước.

MWG đã hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu năm trong 5 tháng đầu năm, và Yuanta giữ nguyên khuyến nghị mua, giá mục tiêu 76.100 đồng/cổ phiếu.