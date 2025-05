Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/5

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VCG

Quý 1/2025, lợi nhuận (LN) ròng của CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HSX: VCG) giảm mạnh do sự sụt giảm của mảng bất động sản (BĐS) và vật liệu xây dựng (VLXD).

Trong Quý 1/2025, doanh thu giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng đến từ mảng xây dựng (+46% so với cùng kỳ) bù đắp cho sự sụt giảm của mảng BĐS (-71% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, do không còn đóng góp từ kinh doanh BĐS và Vimeco (VLXD), biên LN gộp giảm 16 điểm % so với cùng kỳ về khoảng 12%. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 51% so với cùng kỳ nhờ áp lực lãi vay hạ nhiệt trong bối cảnh lãi suất thấp. Do biên gộp giảm mạnh, LN ròng sụt giảm 72% so với cùng kỳ về mức 128 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) điều chỉnh tăng 19% LN ròng năm 2025, LN ròng sau điều chỉnh tăng 36%/32% so với cùng kỳ trong năm 2025 - 2026 Trong năm 2025, MBS điều chỉnh doanh thu mảng xây lắp, BĐS và thuỷ điện tăng 41%/17%/13% so với dự báo trước với kì vọng backlog xây dựng khả quan hơn, dự án Chợ Mơ hấp thụ tốt hơn kì vọng, hơn nữa tình hình thời tiết tích cực tác động đáng kể đối với sản lượng điện. Nhờ mảng xây dựng, BĐS và thuỷ điện khả quan hơn, MBS điều chỉnh tăng doanh thu lên 28% so với dự báo cũ cho năm 2025, doanh thu VCG có thể đạt 14,264/15,434 tỷ đồng (+11%/8% so với cùng kỳ) năm 2025 – 2026.

Dù điều chỉnh giảm 1,8 điểm %, biên LN gộp vẫn tăng 0,5 điểm %/2 điểm % so với cùng kỳ vào năm 2025 – 26. Với động lực đến từ doanh thu và biên gộp cải thiện, LN ròng tăng 36% so với cùng kỳ vào năm 2025 (điều chỉnh tăng 19% so với dự báo trước) và tăng 32% so với cùng kỳ vào năm 2026.

MBS điều chỉnh tăng giá mục tiêu 8% so với dự báo trước nhờ tăng giá trị mảng xây dựng khoảng 3% và tăng giá trị mảng BĐS thêm 4%. MBS đánh giá đây là thời điểm thích hợp để mua VCG nhờ hưởng lợi trực tiếp trong chu kì đầu tư công trung hạn 2025 - 2030 với vị thế nhà thầu có nền tảng tài chính lành mạnh và kinh nghiệm triển khai các dự án lớn, đồng thời các dự án BĐS có tiến triển khả quan.

MBS khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu VCG với giá mục tiêu 26.400 đồng/cổ phiếu theo phương pháp SOTP (WACC:11.6%).

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu ACB

Sử dụng phương pháp Thu nhập thặng dư (Residual Income) và phương pháp so sánh P/B, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) xác định giá mục tiêu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB – sàn HOSE) ở mức 26.200 đồng/cổ phiếu.

BVSC kỳ vọng ROE của ACB sẽ duy trì ở mức cao (17%-21%) giai đoạn 2025–2030 với chiến lược kinh doanh hướng đến sự phát triển bền vững nhờ vào giảm thiểu rủi ro và củng cố chất lượng tài sản.

Bên cạnh đó, với Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, BVSC cho rằng, ACB là một trong những ngân hàng hưởng lợi với tỷ trọng Khách hàng bán lẻ và SME lên đến 90% danh mục cho vay, tập trung cho vay ngành nghề liên quan đến thương mại và sản xuất, cao hơn các NHTM bán lẻ khác.

Khi đánh giá về tác động của thuế quan, tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp xuất khẩu chiếm khoảng 5% tổng dư nợ tín dụng của ACB, với khách hàng sở hữu danh mục thị trường xuất khẩu đa dạng, trong đó, thị trường Mỹ chỉ chiếm 10-20%.

Dù chính sách thuế quan có thể gây ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh trong ngắn hạn; về dài hạn, ACB vẫn là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi nhờ chất lượng tài sản vượt trội, tiềm năng tăng trưởng bền vững. BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu ACB tại mức giá mục tiêu là 26.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn 21,3% so với giá đóng cửa ngày 23/5.