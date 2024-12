Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/12

Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 27/12. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TPB Theo Công ty Chứng khoán DSC, kết quả kinh doanh quý III/2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi chủ yếu do NIM và thu nhập ngoài lãi kém tích cực, Ngược lại, chi phí hoạt động và trích lập được tiết giảm phần nào hỗ trợ cho kết quả kinh doanh. Chất lượng tài sản suy giảm so với quý trước. Dựa trên kỳ vọng tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt 16%, biên lãi thuần thu hẹp do áp lực cạnh tranh tiếp diễn, tỷ lệ nợ xấu giảm về 1,8% nhờ ngân hàng tích cực trích lập và xử lý nợ xấu, tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế dự báo lần lượt đạt 18.215 tỷ đồng và 7.443 tỷ đồng. Hạ P/B mục tiêu xuống 1,2 lần do tốc độ hồi phục kết quả kinh doanh và chất lượng tài sản chậm hơn kỳ vọng, giá mục tiêu năm 2025 là 19.000 đồng (sau khi điều chỉnh cổ tức so với báo cáo gần nhất). DSC tiếp tục khuyến nghị mua nhờ định giá P/B dự phóng năm 2025 bằng 1 cho một ngân hàng có triển vọng ROE 16 - 17%. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VIB Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) khuyến nghị mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), giá mục tiêu 21.786 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Mảng thẻ và thu hồi nợ đóng góp tốt cho thu nhập ngoài lãi: VPBankS kỳ vọng vào sự phục hồi của mảng vay tiêu dùng và sản phẩm thẻ của VIB khi nền kinh tế phục hồi đi đôi với nền lãi suất thấp. VIB triển khai rất nhiều chương trình để kích cầu tiêu dùng như ra mắt thẻ American Express hoàn tiền theo lựa chọn của khách hàng, tài trợ chương trình Anh trai say Hi, bổ sung đặc quyền sân bay tại nhiều sân bay quốc tế cho thẻ Travel Elite... Do vậy, VPBankS kỳ vọng thu nhập ngoài lãi của VIB năm nay dù bị ảnh hưởng bởi thị trường banca chưa thực sự hồi phục nhưng sẽ bù đắp được từ các khoản phí thẻ, và gia tăng từ các khoản xử lý rủi ro (write-off). Trong năm 2025, VPBankS kỳ vọng nhiều hơn từ 2 mảng này. Tốc độ giải ngân vượt trội: Tăng trưởng tín dụng năm 2024 của VIB dự kiến đạt được 20,6%, VPBankS ghi nhận tốc độ giải ngân đạt top đầu thị trường khi thúc đẩy được tới 16% chỉ trong nửa cuối năm. VIB đã đa dạng hóa 20% danh mục tín dụng cho khối khách hàng doanh nghiệp, đồng thời, có thế mạnh ở tín dụng tiêu dùng ở khu vực miền Nam, đặc biệt khi sức mua của người dân vào mùa tín dụng cuối năm ở khu vực miền Nam không bị ảnh hưởng tiêu cực do bão Yagi như ở khu vực miền Bắc.