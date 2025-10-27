Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/10

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PHR

Theo thông tin trong ĐHCĐ của CTCP Cao su Phước Hòa (PHR – sàn HSX), giá bán cao su tại tháng 6/2025 đạt mức 50 triệu đồng/tấn (+22% so với cùng kỳ năm trước) (giảm nhẹ so với mức 53 triệu đồng/tấn trong Q1/2025). Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự phóng giá cao su bình quân 2025 của PHR tăng 8% yoy đạt mức 50 triệu đồng/tấn; với sản lượng tiêu thụ 31.000 tấn, mảng bán thành phẩm đem lại 1.676 tỷ đồng doanh thu và 379 tỷ đồng LNG cho PHR.

Hiện tại có hai dự án đang nằm trên nông trường cao su của PHR là: Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (KCN BTU 1, 786 ha); và Dự án đường cao tốc Tp. HCM - TDM - Chơn Thành (81 ha). Với KCN BTU 1, hiện tại chưa có thông tin về phương án đền bù và giá bồi thường giải phóng mặt bằng. Tham khảo dựa trên mức bồi thường PHR nhận được với VSIP III, chúng tôi ước tính PHR sẽ nhận giá trị bồi thường 1.965 tỷ đồng (trước thuế); kéo dài từ 2026-2028, được trả theo tiến độ thực hiện.

Với dự án đường cao tốc Tp. HCM – TDM – Chơn Thành: Tuyến cao tốc đi qua đất rừng cao su của PHR tại huyện Phú Giáo (cũ), khoảng 81 ha. Tháng 6/2025, PHR đã nhận được văn bản của huyện Phú Giáo thông báo thu hồi đất đợt 1 khoảng 34 ha và đã nhận được 6,9 tỷ đồng tiền đền bù. BVSC ước tính với giá trị bồi thường có thể nhận được là 203 tỷ đồng (trước thuế). Dự án đã được khởi công vào tháng 2/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027, do vậy, ước tính PHR sẽ nhận khoản bồi thường trong giai đoạn 2025-2026.

Đối với VSIP III: Theo như thỏa thuận bền bù Quyết định 358/QĐ-UBND 24/02/2022 UBND huyện Bắc Tân Uyên và 6243/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND thị xã Tân Uyên về phê duyệt bồi thường và hỗ trợ thiệt hại 691 ha của PHR tại nông trường cao su Hội Nghĩa; PHR nhận 898,3 tỷ đồng tổng tiền bồi thường và hỗ trợ theo thỏa thuận 20% LNR thu được từ diện tích mà VSIP III cho khách thuê lại (lợi nhuận được chia không thấp hơn 1,2 tỷ đồng/ha). Với giả định, mỗi năm VSIP III cho thuê 40 ha với giá tại 2025F là 140 USD/m2/kỳ thuê; BVSC dự phóng lợi nhuận được chia từ VSIP III cho PHR trong 2025 là 118 tỷ đồng.

Đối với Nam Tân Uyên 3 (NTU 3): Với việc đang nắm giữ 32,85% vốn tại Nam Tân Uyên, kết quả kinh doanh của Công ty sẽ được cải thiện khi Dự án NTU 3 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.

BVSC ước tính với giả định mỗi năm bàn giao 40 ha từ KCN NTU 3, lợi nhuận sau thuế (LNST) của NTC trong 2025 và 2026 sẽ lần lượt đạt 445,1 tỷ đồng và 443,5 tỷ đồng với sự đóng góp lớn từ KCN này (dự án sẽ được ghi nhận doanh thu một lần, thay vì hàng năm như các dự án trước đây của NTC). Từ đó, đem lại cho PHR 96,1 tỷ đồng và 146,2 tỷ đồng thu nhập từ công ty liên kết trong 2025 và 2026; qua đó trở thành một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng LNST của PHR trong giai đoạn này.

Với diễn biến tình hình kinh doanh tích cực tới từ: Mảng kinh doanh cốt lõi là cao su tăng trưởng ổn định; Thu nhập từ tiền bồi thường từ dự án chuyển đổi đất cao su giúp PHR gia tăng lợi nhuận; và Thu nhập từ công ty liên doanh liên kết gia tăng; chúng tôi đánh giá cao triển vọng của PHR trong 2025-2026. Với giá mục tiêu theo các phương pháp, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PHR tại mức giá là 76.211 đồng/cổ phiếu, tương đương +49,4% upside so với giá đóng cửa ngày 23/10.

Giá mục tiêu của cổ phiếu ACB là 23.000 đồng/cổ phiếu

Theo Công ty Chứng khoán VPBank (VPS), tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – sàn HOSE) tăng nhẹ 3,1% so với cùng kỳ trong Q3/2025. Thu nhập ngoài lãi (TNNL) tăng mạnh 28,7% so với cùng kỳ năm trước, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thu nhập hoạt động trong bối cảnh thu nhập lãi thuần (TNIL) suy giảm.

Đà phục hồi mạnh mẽ của TNNL chủ yếu đến từ mảng dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối và đầu tư chứng khoán. Bên cạnh đó, kỳ vọng tăng trưởng từ chứng khoán và lĩnh vực kinh doanh mới – phân phối sản phẩm bảo hiểm – sẽ tiếp tục hỗ trợ TNNL trong các quý tới.

Dư nợ cho vay khách hàng hầu như tăng trưởng ổn định, tăng 15,2% so với cùng kỳ trong 9 tháng năm 2025, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước là 13,4%. Trong đó, dư nợ vay khách hàng lẻ chiếm 85% tổng dư nợ (60% khách hàng cá nhân, 25% hộ kinh doanh). Mảng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) duy trì đà tăng trưởng tốt nhờ chính sách tín dụng linh hoạt, trong khi mảng khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB) ghi nhận tăng trưởng chậm hơn. Cấu trúc huy động tiếp tục được cải thiện với tỷ lệ CASA đạt 22,5%, giảm nhẹ 0,5 điểm % so với quý trước.

NIM trong Quý 3/2025 giảm còn 3,7%, thấp hơn 0,7 điểm % so với cùng kỳ, do chi phí vốn tăng nhanh hơn lãi suất cho vay, đặc biệt trong mảng bán lẻ. Mặc dù vậy, chi phí huy động đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong nửa cuối quý 3, khi lãi suất thị trường bắt đầu giảm nhẹ. Tỷ lệ LDR đạt 83,6%, gần mức trung bình ngành, cho thấy ngân hàng vẫn còn dư địa tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

Chi phí hoạt động (CIR) giảm còn 32,3% so với 34,1% cùng kỳ, nhờ kiểm soát tốt chi phí nhân sự và tối ưu hóa hệ thống vận hành. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng nhẹ lên 1,1%, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Xu hướng cải thiện chất lượng tài sản tiếp tục duy trì, với tỷ lệ nợ xấu + xóa nợ giảm xuống còn 1,1% (giảm 0,4 điểm % so với cùng kỳ và 0,2 điểm % so với quý trước). Tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng giảm xuống 0,47% (-0,2 điểm % so với cùng kỳ), phản ánh khả năng nhận diện rủi ro sớm hiệu quả. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng lên 84% (+3,5 điểm % so với cùng kỳ, +7,7 điểm % so với quý trước), được hỗ trợ bởi danh mục cho vay có tài sản bảo đảm cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ LLR sẽ duy trì ổn định trong ngắn hạn, do phần lớn các khoản vay tiềm ẩn rủi ro đã được trích lập đầy đủ.

Kết quả lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất Quý 3/2025 tăng 11,1% so với cùng kỳ, lên 5.382 tỷ đồng, được dẫn dắt bởi tăng trưởng thu nhập ngoài lãi trong khi thu nhập lãi thuần suy giảm.

LNTT hợp nhất 9 tháng năm 2025 tăng 4,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 69,0% dự báo LNTT của VPS. VPS nhận thấy tiềm năng tăng giá mục tiêu hiện tại của cổ phiếu ACB là 23.000 đồng/cổ phiếu.