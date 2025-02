Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/2

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu MCH

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) sử dụng phương pháp định giá DCF để đưa ra mức giá mục tiêu là 165.900 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu MCH của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Mức giá đóng cửa của MCH tại ngày 24/2 là 149.540 đồng/cổ phiếu tương ứng với tiềm năng tăng trưởng +10,9%, vì vậy, BVSC đưa ra khuyến nghị NEUTRAL với MCH ở mức giá mục tiêu này.

MCH là doanh nghiệp có đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, chiến lược bài bản để hưởng tới tăng trưởng vượt trội so với mặt bằng chung ngành FMCGs. BVSC kỳ vọng việc gia tăng thanh khoản khi niêm yết trên HSX sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu MCH trong dài hạn.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GMD

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) nâng khuyến nghị đối với CTCP Gemadept (GMD) từ phù hợp thị trường lên khả quan mặc dù giảm 3% giá mục tiêu còn 67.400 đồng/cổ phiếu, vì giá cổ phiếu đã giảm khoảng 7% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu do giảm 3% định giá đối với mảng kinh doanh cốt lõi và giảm 16% định giá đối với đồn điền cao su khi GMD ghi nhận khoảng 250 tỷ đồng chi phí cho mảng kinh doanh này trong quý 4/2024. Những yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn mức tăng 5% trong định giá đối với GML.

Định giá thấp hơn 3% của VCSC đối với mảng kinh doanh cốt lõi đến từ số dư tiền mặt ròng thấp hơn 27%, ở mức khoảng 1.000 tỷ đồng. VCSC cho rằng, nguyên nhân do số ngày phải trả ngắn hơn dự kiến (67 ngày so với dự kiến là 120 ngày), VCSC chưa đưa vào mô hình định giá gần nhất khoản đầu tư trị giá 130 tỷ đồng vào CTCP Phát triển Sài Gòn được thực hiện trong quý 4/2024 và tiền thuê đất trả trước cho các cảng miền Bắc của GMD tăng 475 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, và mức trả cổ tức tiền mặt cao hơn 400 tỷ đồng so với dự kiến trong năm 2024.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu KBC

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), điểm nhấn đầu tư dành cho cổ phiếu của TCT phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC): Hai dự án trọng điểm KCN Tràng Duệ 3 (687ha) và KĐT Tràng Cát (585ha) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 1/2025.

KBSV ước tính kết quả kinh doanh của KBC năm 2025/2026 với doanh thu đạt 4.461/8.520 tỷ đồng (tăng 61%/91%) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 790/1.389 tỷ đồng (tăng 85%/76%), được đóng góp chủ yếu từ các KCN và KĐT Tràng Cát.

Các KCN của KBC đang tận dụng tốt cơ hội thu hút dòng vốn FDI. Trong tháng 1/2025, Việt Nam ghi nhận vốn FDI đăng ký đạt 4,3 tỷ USD (tăng 48,6%). Cùng thời điểm, các KCN của KBC cũng cho thấy triển vọng thu hút FDI tích cực với việc ký 100 ha diện tích MOU tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Hưng Yên.

Do đó, KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu KBC với giá mục tiêu 36.100 đồng/ cổ phiếu. Vùng hỗ trợ/Điểm mua 1 là 28.000 – 29.500 đồng/cổ phiếu; vùng hỗ trợ/điểm mua 2 là 25.500 – 27.000 đồng/cổ phiếu.