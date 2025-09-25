Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/9

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu HDG

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), trong quý II/2025, Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (HDG - sàn HOSE) ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan với thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 584 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái) và âm 18 tỷ đồng.

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, HDG ghi nhận doanh thu 1.213 tỷ đồng (giảm 13% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 137 tỷ đồng (giảm 52% so với cùng kỳ) - hoàn thành 40%/23% kế hoạch năm 2025.

PHS đưa ra quan điểm khả quan đối với HDG cho triển vọng kinh doanh năm 2025 - 2026, chủ yếu được hỗ trợ bởi hoạt động tái mở bán dự án Hado Charm Villa giai đoạn 3 từ cuối năm 2025 giúp cải thiện kết quả kinh doanh và Các dự án điện mặt trời vẫn tiếp tục đạt hoạt động và không cần tiếp tục trích lập dự phòng. Qua đó, PHS ước tính lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2025 - 2026 tăng tích cực 165% và tăng 59%.

PHS đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu HDG với giá mục tiêu là 33.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng tăng giá là 9% so với giá đóng cửa tại ngày 23/9).

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VCB

Công ty Chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và tăng giá mục tiêu thêm 6% lên 77.600 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn của Vietcap được thúc đẩy bởi: Mức tăng 2,7% trong dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2025-2029 (tương ứng -0,8%/+2,9%/+3,9%/+3,2%/+3,1% cho dự báo lợi nhuận các năm 2025/26/27/28/29); Giả định P/B mục tiêu cao hơn.

Cụ thể, VCB hiện đang giao dịch ở mức P/B trượt là 2,53 lần, thấp hơn 1,5 độ lệch chuẩn so với mức P/B bình quân 5 năm là 3,15 lần.

Mức tăng dự báo lợi nhuận của Vietcap chủ yếu đến từ: Mức tăng 0,7% trong dự báo tổng thu nhập lãi thuần giai đoạn 2025-2029 do giả định tăng trưởng tín dụng cao hơn mặc dù giả định NIM thận trọng hơn; Mức tăng 9,1% trong dự báo tổng thu nhập ngoài lãi giai đoạn 2025-2029 dựa theo kết quả kinh doanh ngoại hối khả quan hơn kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm 2025.