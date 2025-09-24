Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/9

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TPB

Công ty Chứng khoán DSC ước tính tổng thu nhập và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của 19% Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) năm 2025/2026 lần lượt đạt 18.038 tỷ đồng (+5% )/22.928 tỷ đồng (+21%) và 9.112 tỷ đồng (+20%)/10.577 tỷ đồng (+16%) dựa trên kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt 20 - 22% và chất lượng tài sản cải thiện.

DSC sử dụng phương pháp định giá P/B với P/B mục tiêu 12 tháng tới của TPB là 1,3 lần, phản ánh kỳ vọng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khả quan và chất lượng tài sản cải thiện trong giai đoạn tăng trưởng mới với bối cảnh vĩ mô nhiều ủng hộ. Từ đó, mức giá kỳ vọng 12 tháng tới là 22.600 đồng. DSC khuyến nghị nhà đầu tư có thể giải ngân cổ phiếu TPB ở vùng giá khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng dành cho cổ phiếu IJC

Theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) được thành lập năm 2007, hiện nay có các mảng kinh doanh chính gồm bất động sản dân cư, thu phí BOT.

IJC tập trung đầu tư phát triển BĐS dân cư (khu đô thị, khu dân cư, căn hộ thương mại) tại Bình Dương (cũ) với quỹ đất thương phẩm còn lại khoảng 57 ha. Điểm nổi bật trong việc phát triển các dự án của IJC: Quỹ đất đã cơ bản hoàn thiện pháp lý do nhận chuyển nhượng lại từ Becamex; các dự án của IJC tập trung xoay quanh các khu công nghiệp, khu đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (Bình Dương cũ), trong đó chủ yếu là khu vực Thành phố Mới; Sử dụng vay nợ thấp.

IJC đầu tư sở hữu 32% Becamex Bình Phước, chủ đầu tư Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước, tổng quy mô quy hoạch là là 4.633ha.

Triển vọng dài hạn của IJC tích cực bởi các yếu tố: Thị trường bất động sản tại thành phố mới Bình Dương đứng trước cơ hội tăng trưởng sau sáp nhập vào TPHCM; Khoản đầu tư Becamex Bình Phước nhiều tiềm năng đóng góp cho kết quả kinh doanh của IJC; Các dự án BOT mới sẽ tạo nguồn thu trong tương lai.

Định giá hấp dẫn. Giá mục tiêu theo SHS định giá lại các cấu phần tài sản của IJC là 17.400 đồng/cổ phần.

Rủi ro và yếu tố cần theo dõi: Thị trường BĐS khu vực Bình Dương không sôi động như kỳ vọng, làm giảm khả năng bán hàng của IJC. Chiến tranh thương mại ảnh hưởng đến cho thuê đất của KCN Becamex Bình Phước. Pha loãng cổ phiếu do IJC liên tục phát hành để góp vốn vào các dự án BOT, trong khi đó các dự án này có thời hạn hoàn vốn khá dài.