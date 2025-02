Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVT

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) giảm 9% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) xuống còn 32.200 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị mua. VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu do mức giảm 9% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2025-2029 của VCSC (tương ứng -12%/-13%/-9%/-9%/-8% đối với dự báo các năm 2025/2026/2027/2028/2029).

VCSC giảm dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS do mức giảm trong giả định về cước vận chuyển đối với tàu chở dầu thô quốc tế (-7% so với cùng kỳ năm trước so với +2% so với cùng kỳ năm trước trong dự báo trước đó), sản phẩm dầu (-10% so với cùng kỳ năm trước so với -2% so với cùng kỳ năm trước trong dự báo trước đó) và hóa chất (-4% so với cùng kỳ năm trước so với +2% so với cùng kỳ năm trước trong dự báo trước đó) vào năm 2025, phản ánh cước vận chuyển từ đầu năm đến nay thấp hơn một chút so với dự kiến, ảnh hưởng nhiều hơn so với dự báo chi phí lãi vay thấp hơn dựa theo KQKD quý 4/2024.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/2 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2025 sẽ tăng 35% so với cùng kỳ năm trước do: trọng tải tàu (DWT) của đội tàu tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2024; sản lượng vận chuyển của BSR tăng 18% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh giá cước vận chuyển đi ngang so với cùng kỳ (hợp đồng một năm được ký kết vào tháng 12/2024) đối với vận chuyển dầu thô của BSR (khoảng 20% DWT đội tàu); tỷ lệ thu nhập/chi phí tài chính ròng giảm 35% so với cùng kỳ năm trước và chi phí bảo dưỡng & các chi phí tiền mặt khác giảm so với cùng kỳ. Những yếu tố này vượt trội so với tác động của dự báo giá cước vận chuyển đội tàu sản phẩm dầu (chiếm 20% DWT đội tàu) giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, cước vận chuyển dầu thô quốc tế (4% DWT đội tàu) giảm 7% so với cùng kỳ năm trước và cước vận chuyển hóa chất (18% DWT đội tàu) giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VPB

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), định hướng kinh doanh 2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) là tăng trưởng tín dụng riêng lẻ trong khoảng 20-25% ở kịch bản cơ sở, tương ứng với tăng trưởng tiền gửi >30% nhằm đáp ứng thanh khoản.

Bên cạnh đó, tăng trưởng dư nợ của FEC dự kiến tối thiểu 15%, tiếp tục tập trung vào cải thiện chất lượng giải ngân và cải thiện lợi nhuận; NIM và tỷ lệ nợ xấu đều được dự kiến duy trì tương đương 2024.

Trọng tâm của VPB là công tác thu hồi nợ xấu (FEC đóng góp 2.800 tỷ đồng trong tổng 5.600 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất từ thu hồi nợ trong 2024). Từ đó, Ngân hàng kỳ vọng chi phí tín dụng (trừ đi thu hồi) giảm khoảng 60bps so với năm trước.

Tổng hợp lại, VPB dự kiến mức tăng trưởng sơ bộ của lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong khoảng 20-25% so với năm trước. Kế hoạch cuối cùng sẽ được trình ĐHĐCĐ vào tháng sau.

Định hướng lợi nhuận 2025 của VPB phù hợp với dự báo gần nhất của BSC, ở khoảng gần 24.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng trưởng 20%), tương ứng với ROAE cải thiện lên 13% (tăng 2 điểm % so với năm trước). Với định giá vẫn duy trì ở vùng thấp lịch sử (P/B = 1.1x, tiệm cận -1 độ lệch chuẩn so với trung bình) trong khi khả năng sinh lời tiếp tục phục hồi, BSC duy trì khuyến nghị mua cho VPB với giá mục tiêu cập nhật 25.500 đồng/cổ phiếu.