Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/10

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HCM

Thu nhập thuần từ hoạt động môi giới của CTCP Chứng khoán TP. HCM (HCM) đạt 242 tỷ đồng (+3,9 lần so với cùng kỳ quý trước/ +5,8 lần so với cùng kỳ năm trước). Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) giả định rằng con số cao kỷ lục này là kết quả của việc HCM phân phối đợt IPO của Techcom Securities (TCX, Không đánh giá) trong tháng 9/2025. Thị phần môi giới Q3/2025 của HCM là 6,3% trên HOSE (-41 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước/ -40 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước); 2,9% trên HNX (nơi hiếm khi HCM xuất hiện trong top 10) và 2,9% trên UPCom.

Doanh thu cho vay Q3/2025 (+29% so với cùng kỳ quý trước/ +34% so với cùng kỳ năm trước) vẫn là nguồn đóng góp lớn nhất vào KQKD. Dư nợ cho vay (+2% so với cùng kỳ quý trước/ +5% so với cùng kỳ năm trước) chiếm 45% tổng tài sản tại Q3/2025 (-12 điểm phần trăm so với cùng kỳ quý trước/ -14 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước). Đây là tỷ lệ phân bổ cho vay thấp nhất trong ít nhất một thập kỷ qua, trong khi tỷ lệ phân bổ cho tiền mặt (15%) là cao nhất kể từ Q1/2024. Điều này có thể cho thấy một hành động giảm thiểu rủi ro có chủ đích vào cuối Q3/2025 hoặc giữ lại vốn cho tài sản danh mục đầu tư (NPF), hoặc các mục đích khác. Lợi suất cho vay bình quân Q3/2025 tăng vọt lên 12,8% (+2,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ quý trước/ +2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước), đây có thể là một ước tính khá cao.

Lỗ thuần từ tự doanh Q3/2025 đạt 20 tỷ đồng — có sự cải thiện so với Q2/2025 — được thúc đẩy bởi lãi thuần đã thực hiện 66 tỷ đồng và lỗ chưa thực hiện 86 tỷ đồng. Tài sản FVTPL gia tăng (+23% so với cùng kỳ quý trước/ +84% so với cùng kỳ năm trước) và chiếm 36% tổng tài sản, giảm so với mức 37% tại Q2/2025. Tính cả cổ tức và lãi từ các tài sản này, danh mục tự doanh đã mang lại mức ROA theo năm hóa là 6% tại Q3/2025.

Đòn bẩy tài chính có thể vẫn là một yếu tố giới hạn tăng trưởng. Vốn chủ sở hữu / tổng tài sản chỉ đạt 24%, là tỷ lệ đòn bẩy hàng quý thấp nhất trong cơ sở dữ liệu của YSVN (kể từ năm 2010). Nợ ròng trên vốn chủ sở hữu đã tiếp tục sụt giảm nhưng vẫn ở mức gần cao nhất mọi thời đại là 218%.

YSVN duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HCM. YSVN đã tăng tỷ trọng đối với các công ty chứng khoán như một đại diện cho thị trường tăng điểm đang diễn ra, mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ kéo dài đến năm 2026E. Tuy nhiên, YSVN đã thận trọng hơn về mặt chiến thuật sau đợt tăng giá khoảng 60% trong 6 tháng của thị trường vào tuần trước – một quan điểm dường như đã được chứng minh là đúng, ít nhất là trong 3 ngày giao dịch vừa qua. Tại thời điểm này, giá mục tiêu của chúng tôi đối với HCM kỳ vọng mang lại mức TSSL 12 tháng là +18%.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu DDV

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), Quý III/2025, Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (DDV) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.397 tỷ đồng (tăng 85% so với cùng kỳ, giảm 13% so với quý trước), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 221 tỷ đồng (tăng 989% so với cùng kỳ, giảm 44% so với quý trước).

Lũy kế 9 tháng năm 2025, DDV ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.154 tỷ đồng (tăng 67% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 496 tỷ đồng (tăng 347% so với cùng kỳ).

KQKD Q3/2025 vượt dự phóng của BSC, chủ yếu nhờ: Giá bán DAP cao hơn +4% so với dự phóng, bù đắp sản lượng tiêu thụ thấp hơn 20% và Lợi nhuận gộp mảng NH₃ vượt 41% so với dự phóng, đóng góp 56 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng 2025, DDV đã hoàn thành 70-95% dự phóng doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Dự phóng cả năm 2025: BSC dự phóng doanh thu đạt 5.955 tỷ đồng (tăng 77% so với năm trước), nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 525 tỷ đồng (tăng 212%). BSC dự kiến điều chỉnh tăng dự phóng trong thời gian tới, đồng thời khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu DDV.