Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 24/1. Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu TLG Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) tăng giá mục tiêu 17% nhưng duy trì khuyến nghị khả quan cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) do giá cổ phiếu đã tăng 22% trong 5 tháng qua. VCSC tăng giá mục tiêu do tăng dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2025-2029 thêm 4%, với mức tăng 4%/năm trong giai đoạn này và cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2025 sang cuối năm 2025. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/1 (Ảnh minh họa: KT) Giá mục tiêu của VCSC tương ứng với hệ số P/E dự phóng năm 2025 là 11,6 lần, tương đương với hệ số P/E trượt trung bình 5 năm của TLG là 11,4 lần. VCSC tin rằng, TLG xứng đáng có mức định giá tối thiểu tương đương với mức trung bình trong lịch sử, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về đà tăng trưởng bền vững. VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2023-2026 là 22%. Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DXG Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), kết quả kinh doanh quý 4/2024 tốt hơn nhờ bàn giao các căn hộ của Gems Skyworld: Doanh thu đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 48% so với quý trước và 7,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 154 tỷ đồng, tăng đáng kể 397% so với quý trước và 228% so với cùng kỳ, nhờ bàn giao 143 căn hộ tại Gems Skyworld. Tổng kết năm 2024: Doanh thu và NPATMI lần lượt đạt 4,69 nghìn tỷ đồng và 250 tỷ đồng, tăng 25,8% và 45,3% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch của công ty lần lượt 120% và 111%, chủ yếu nhờ lợi nhuận từ CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và bàn giao căn hộ tại Opal Skyline và Gems Skyworld. Triển vọng tích cực cho năm 2025 với việc mở bán DXH Riverside và Gems Skyworld: DXG dự kiến mở bán DXH Riverside tại Thành phố Thủ Đức và tái khởi động Gems Skyworld tại Đồng Nai. Các dự án chính như: DXH Riverside và các dự án tại Bình Dương đang tiến triển tốt, dự kiến bắt đầu bán hàng vào năm 2025. KBSV không khuyến nghị với DXG nhưng cổ phiếu có tiềm năng tăng giá từ việc mở bán các dự án mới trong 2025. KBSV tin rằng, DXG đang ở vị thế tốt để hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường bất động sản miền Nam Việt Nam, với các dự án chính đã nhận được phê duyệt pháp lý và sẵn sàng mở bán vào năm 2025.