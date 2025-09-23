Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/9

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MSN

Trong nửa đầu năm 2025, CTCP Tập Đoàn Masan (MSN) ghi nhận kết quả kinh doanh nổi bật với doanh thu thuần đạt 37.212 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng mạnh 134,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.426 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng đến từ mức tăng trưởng hai chữ số về doanh thu và lợi nhuận EBITDA của WinCommerce, Masan Meatlife, Masan Hi-Tech Materials và Phúc Long. Tuy nhiên, Masan Consumer ghi nhận sự sụt giảm đáng kể trong quý 2/2025, chịu tác động từ các chính sách thuế khoán và hóa đơn.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nâng dự báo doanh thu cả năm 2025 của MSN lên 85.042 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 3.501 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 75,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức điều chỉnh tăng 25% về dự báo lợi nhuận phản ánh kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của các công ty con, đặc biệt là Masan High-Tech Materials, giúp bù đắp cho sự sụt giảm của Masan Consumer trong nửa đầu năm 2025.

BVSC đưa ra dự báo sớm cho năm 2026 với doanh thu ước tính đạt 92.475 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 4.396 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Các giả định chính bao gồm: Masan Consumer dự kiến phục hồi với mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số nhờ thích nghi với các thay đổi trong kênh phân phối; WinCommerce được kỳ vọng tăng gấp đôi lợi nhuận hoạt động, đồng thời duy trì tốc độ mở rộng nhanh; Phúc Long phát triển với tốc độ vừa phải, đảm bảo duy trì biên lợi nhuận ổn định; và Masan Meatlife và Masan High-Tech Materials duy trì lợi nhuận ổn định so với mức cao của năm 2025.

Dựa trên phương pháp định giá tổng các bộ phận (SoTP), BVSC xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu MSN là 106.000 đồng/cổ phiếu và tiếp tục duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu MSN. BVSC đánh giá, mức tăng giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay, chỉ đạt 15,7%, chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2026. Ngoài các yếu tố nội tại tích cực, những động lực khác như khả năng nâng hạng thị trường và việc Masan Consumer (MCH) chuyển sàn sang HOSE được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng, thúc đẩy quá trình định giá lại cổ phiếu MSN.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GAS

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2 quý đầu năm 2025 của Công ty Cổ phần TCT Khí Việt Nam (GAS) đạt 30.104 và 4.748 tỷ đồng (0%/43% so với cùng kỳ năm trước), nhờ tăng trưởng sản lượng xuất khẩu của mảng LPG bù đắp cho sụt giảm sản lượng khí cung cấp nhà máy điện và ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng trị giá 1.634 tỷ đồng. Lũy kế 1H/2025, PVGAS hoàn thành lần lượt 75%/89% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm 2025.

Việc Campuchia ra lệnh cấm nhập khẩu LPG từ Thái Lan kể từ ngày 22/6/2025 do căng thẳng vũ lực, trong ngắn hạn sẽ là cơ hội để PVGAS gia tăng thị phần, ước tính lên mức 69%. So với dự báo trước, chúng tôi điều chỉnh tăng 13% doanh thu ước tính LPG của PVGAS trong năm 2025, đạt 62.349 tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ năm trước).

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBVN) bổ sung sản lượng vận chuyển khí GAS đến từ mỏ từ Nam Du – U Minh (ND-UM) cho 2027 và giai đoạn 2028-2032 lần lượt là 6.8/26.3 tỷ Sm3 (220/875 triệu m3), tương đương 10% sản lượng khí cung cấp hằng năm hiện tại của doanh nghiệp. Giá cước vận chuyển của ND-UM giữ nguyên so với mỏ PM3-CAA nên góp phần bù đắp sụt giảm sản lượng khí của mỏ cũ này trong tương lai.

Giá cổ phiếu sau những đợt điều chỉnh đã giúp định giá về mức hấp dẫn và phù hợp để nhà đầu tư giải ngân với kỳ vọng hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp sẽ cải thiện. Kết hợp 2 phương pháp FCFF và EV/EBITDA để định giá cổ phiếu GAS, KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GAS với mức giá mục tiêu 73.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức upside 17,3% so với giá đóng cửa ngày 19/9.