Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/6

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VIB

Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) khuyến nghị khả quan đối với cơ hội đầu tư cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc Tế (mã VIB trên sàn HSX) trong năm 2025 với giá hợp lý được xác định ở mức 22.000 đồng/cổ phiếu (+22% so với giá thị trường). Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên theo dõi chặt chẽ sự cải thiện của các chỉ số quan trọng trong Quý 2/25 trước khi ra quyết định đầu tư.

Dự báo kết quả kinh doanh 2025: ASEANSC ước tính lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025F của VIB đạt 10.998 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ năm trước), dựa trên giả định tăng trưởng tín dụng 22% (+0,5 điểm% so với cùng kỳ năm trước), NIM tạo đáy ở mức 3,6% (-0,14 điểm% so với cùng kỳ năm trước) và tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro/TOI giảm còn 28,9% (-4,6 điểm% so với cùng kỳ năm trước).

Luận điểm đầu tư: Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ thúc đẩy bởi mảng bán lẻ; NIM tạo đáy trong 2025 khi COF giảm và YOEA cải thiện về cuối năm; VIB là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất nếu Nghị quyết 42 được thông qua; An toàn vốn ở mức tốt tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Triển vọng ngành ngân hàng năm 2025 được đánh giá khả quan nhờ vào các yếu tố như: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% khả thi trong nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ; Thu nhập ngoài lãi toàn ngành kỳ vọng tăng trưởng tích cực dẫn dắt bởi mảng bancassurance và thu nhập thu hồi nợ xấu; Kỳ vọng luật hóa Nghị quyết 42 giúp giải quyết áp lực nợ xấu gia tăng; Tăng cường hiệu quả hoạt động nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong các quý tiếp theo; Các ngân hàng tăng vốn điều lệ để cải thiện hệ số an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HAX

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset, CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) là doanh nghiệp hơn 25 năm trong ngành mua bán ô tô, sở hữu nhiều đại lý tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Bắc Giang,... Là nhà phân phối ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam, HAX dẫn đầu với gần 40% thị phần. Doanh nghiệp cũng mở rộng sang xe phổ thông MG với 14 đại lý, nhằm gia tăng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Quý 1/2025, doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt ở mức 958 tỷ đồng và 5,1 tỷ đồng, giảm 7% và 76% so với cùng kỳ năm trước: Biên lợi nhuận gộp so với cùng kỳ cải thiện từ mức 9,2% lên 9,7%; Doanh thu kinh doanh xe còn 828 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước, do sức mua yếu và thắt chặt chi tiêu ở phân khúc xe cao cấp; Doanh thu dịch vụ bán và sửa chữa phụ tùng ở mức 124 tỷ, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán ô tô của các thành viên trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt 104.780 xe, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn 2012–2024, tốc độ tăng trưởng trung bình tổng doanh số bán ô tô đạt 14%/năm. Mirae Asset kỳ vọng HAX sẽ tiếp tục hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng ổn định của ngành ô tô.

Năm 2024, doanh số bán ô tô toàn thị trường đạt 494.300 xe, trong đó gần 90.000 xe là ô tô điện. Xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển sang xe điện, được thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ và nhu cầu sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Theo Mordor Intelligence, thị trường xe điện Việt Nam dự kiến đạt 6,69 tỷ USD vào năm 2030, với CAGR 18% giai đoạn 2025–2030. Kỳ vọng HAX sẽ gia tăng hiện diện ở phân khúc xe điện thông qua các dòng sản phẩm của Mercedes (EQB, EQE, EQS) và MG (MG4 EV, Cyberster).

HAX vừa trình cổ đông phương án bán bất động sản tại đường Võ Văn Kiệt, TP.HCM với giá chuyển nhượng không thấp hơn 180 triệu đồng/m², ước tính thu về hơn 1.130 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh.

Năm 2025, Mirae Asset dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 6.378 tỷ đồng và 271 tỷ đồng, tăng 16% và 33% so với cùng kỳ năm trước: Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 9,2% lên 10,2% so với cùng kỳ năm trước; Ước tính doanh thu kinh doanh xe đạt 5.777 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ước tính sản lượng tiêu thụ xe MG tăng 66% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng xe Mercedes giảm 12% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ bán và sửa chữa phụ tùng đạt 574 tỷ, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu khác đạt 26 tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

EPS forward 2025 ước đạt 1.794 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E forward ở mức 8,3 lần.

Mirae Asset đánh giá tích cực dành cho HAX do: vị thế lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh ô tô; Chiến lược mở rộng thị phần sang phân khúc xe tầm trung, mục tiêu nâng tổng đại lý dòng xe MG lên 18 đại lý trong 2025; Bộ Công Thương, mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 14 – 16%/năm.