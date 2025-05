Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/5

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu ACB

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu NHTM CP Á Châu (ACB) với tiềm năng tăng giá 23,8% và lợi suất cổ tức 3,4%. VNDIRECT điều chỉnh giá mục tiêu giảm 7,0% do lo ngại về chiến tranh thương mại liên quan đến thuế quan của Mỹ. VNDIRECT kỳ vọng mức P/B cao hơn là 1,33x, được hỗ trợ bởi mức ROE cao (trên 20%) và kỳ vọng tiếp tục nằm trong top 5 ngân hàng có ROE cao nhất.

VNDIRECT kết hợp phương pháp định giá P/B và phương pháp thu nhập thặng dư (RI) với tỷ trọng bằng nhau là 50% để đưa ra giá mục tiêu là 31.700 đồng/cổ phiếu.

Trong các năm tiếp theo, VNDIRECT điều chỉnh chi phí VCSH với lãi suất phi rủi ro tăng lên 3,0% (so với mức cũ 2,7%) và phần bù rủi ro tăng lên 8,35% (so với mức cũ 7,78%), phản ánh những thay đổi gần đây của nền kinh tế.

Mức P/B mục tiêu của VNDIRECT là 1,33 lần được xác định dựa trên mức P/B hiện tại của ngành (1,26 lần), nhân với mức chênh lệch trung bình 5 năm (106,1%). Giá mục tiêu hiện tại chưa bao gồm cổ tức cổ phiếu 15% đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 của ACB. Nếu tính cả yếu tố này vào mô hình RI, giá mục tiêu sẽ điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 27.500 đồng/cổ phiếu (tương đương mức tăng giá còn lại khoảng 7%).

Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu GEX

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu GEX với giá mục tiêu 36.200 đồng/cổ phiếu, tương đương upside 4% (theo giá tham chiếu ngày 22/5), với phương pháp định giá từng phần. Hiện tại cổ phiếu GEX đang giao dịch ở mức PE FW 2025 là 26.5x, cao hơn 17% so với mức trung vị 5 năm (22.4x).

Luận điểm đầu tư: Mảng thiết bị điện tăng trưởng doanh thu 5 quý liên tục, tiếp tục mở rộng thị trường điện dân dụng miền Bắc và hưởng lợi từ Quy hoạch điện 8 điều chỉnh tăng 140 % mức đầu tư vào lưới điện; Mảng vật liệu xây dựng hưởng lợi từ thị trường bất động sản khu vực phía Bắc tiếp tục sôi động và biên lợi nhuận gộp tăng 4 điểm % nhờ hoạt động tái cấu trúc bộ máy trong năm 2024; Nhà máy nước sạch Sông Đà được tăng 53% giá bán sau 11 năm bình ổn.

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2025 của GEX, với doanh thu đạt 38.137 tỷ đồng (tăng 12% so với năm trước); biên lợi nhuận gộp đạt 20%, không thay đổi đáng kể so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 1.130 tỷ đồng, giảm 31% so với năm trước, nhưng tăng 45% nếu loại bỏ lợi nhuận thoái vốn năm 2024.