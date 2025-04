Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/4

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PTB

CTCP Phú Tài (PTB) điều chỉnh giảm doanh thu gỗ 3,6%/9,6%, giảm doanh thu đá 10%/10,7% trong 2025-2026 so với dự phóng cũ do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan, sức cạnh tranh của sản phẩm gỗ và đá sẽ suy giảm do kỳ vọng sẽ bị Mỹ áp thuế đối ứng cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh, lạm phát dự kiến tăng trở lại, kết hợp với thị trường nhà ở còn đối mặt nhiều thách thức. Sau điều chỉnh, doanh thu gỗ tăng 4,7%/5,9%, doanh thu đá tăng 3,5%/7,7% trong 2025-2026.

Về biên lợi nhuận gộp, Công ty Chứng khoán MB (MBS) điều chỉnh tăng biên lợi nhuận gộp mảng gỗ 2025-2026 thêm 2.3/2.6 điểm % so với dự phóng trước do CTCP Phú Tài (PTB) có nguồn nguyên liệu giá tốt, biên lợi nhuận gộp sau điều chỉnh đi ngang so với mức 2024.

MBS điều chỉnh giảm biên lợi nhuận gộp mảng đá 9,5/6,1 điểm% so với dự phóng trước do áp lực giảm giá sản phẩm để duy trì thị phần, biên lợi nhuận gộp mảng đá sau điều chỉnh tăng 0,7/4,4 điểm % trong 2025-26 do không còn các chi phí về giấy phép mỏ.

MBS điều chỉnh tăng doanh thu BĐS giai đoạn 2025-26 64.5%/89% so với dự phóng cũ, qua đó kỳ vọng doanh thu BĐS sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2026 (tăng 552,3%/2,6%). PTB sẽ đẩy nhanh tiến độ bàn giao khi sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ số căn hộ còn lại của dự án Phú Tài Residence và 30% số căn của dự án Phú Tài Central Life (tăng 18% so với dự phóng cũ) trong năm 2025 và bàn giao các căn còn lại trong năm 2026.

MBS giảm giá mục tiêu so với báo cáo trước 18% xuống 53.700 đồng/cổ phiếu do điều chỉnh giảm lợi nhuận ròng 2025-2026 khoảng 33,6%/30,6% so với dự phóng cũ, lợi nhuận ròng 2025-2026 sau điều chỉnh tăng 1,9%/9%, điều chỉnh giảm P/E mục tiêu các mảng để thể hiện khó khăn liên quan đến triển vọng kinh doanh khi chính sách thuế quan của Mỹ còn nhiều bất ổn và PTB hiện là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VIC

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị trung lập đối với CTCP Vingroup (VIC) với tiềm năng tăng giá 8%. VNDIRECT tăng giá mục tiêu 64,2% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 76,2% kể từ báo cáo trước.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu đến từ định giá tăng đối với VinFast và Vinpearl theo mô hình DCF, cùng với mức chiết khấu thấp hơn áp dụng cho tổng giá trị tài sản ròng của VIC.

Mức P/B hiện tại là 1,6 lần, thấp hơn mức trung bình 3 năm và 5 năm của VIC; tuy nhiên, mức định giá này phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện kể từ đầu năm 2025.

VNDIRECT sử dụng lãi suất phi rủi ro là 3,0% (dựa trên lợi suất TPCP 10 năm tính đến ngày 31/12/2024) và phần bù rủi ro là 8,35%.

VNDIRECT giảm tỷ lệ chiết khấu trên tổng giá trị tài sản ròng từ 40% xuống 20%, khi kết quả kinh doanh của VinFast đang cải thiện theo từng quý. Tỷ lệ chiết khấu này nhằm phản ánh rủi ro dòng tiền, chủ yếu liên quan đến VinFast, dựa trên cân nhắc của chúng tôi về tính thâm dụng vốn của ngành và tâm lý thận trọng hiện tại của nhà đầu tư. Sự cải thiện thêm trong kết quả kinh doanh của VinFast sẽ được phản ánh qua tỷ lệ chiết khấu thấp hơn, như thể hiện trong bảng phân tích độ nhạy của chúng tôi.

VNDIRECT áp dụng hệ số P/B mục tiêu là 1,7 lần trên giá trị sổ sách trung bình ước tính giai đoạn 2024-25 (từ mức 1,3 lần trong báo cáo trước), cao hơn mức P/B hiện tại là 1,6 lần và bằng mức trung bình 3 năm chính công ty.